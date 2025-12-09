17歲中國少年廣島便利店偷啤酒 被揭發擸刀捅傷店員
更新時間：16:50 2025-12-09 HKT
發佈時間：16:50 2025-12-09 HKT
發佈時間：16:50 2025-12-09 HKT
日本再發生涉及中國人的傷人案件。今天凌晨1時許，廣島福山市多治米町發生便利商店店員遭竊賊持刀刺傷事件，一名17歲中國少年被逮。
廣島電視台報道，警方表示，接獲店方報案稱「店員正在追趕一名順手牽羊的人」。警員趕到現場後，發現46歲男店員在便利商店停車場遭長約9厘米的水果刀刺傷腹部。
店員追上至停車場被刺
相關人士指出，店員發現少年把兩罐啤酒放進袋中，於是上前制止，少年隨即逃跑，追上去的店員在停車場被刺傷，所幸送醫後沒有生命危險。
警方當場逮捕住在福山市的17歲中國少年。據知，他在接受調查時僅表示「沒有甚麼好說的」。警方考慮改為「強盜殺人未遂」調查。
疑犯拒合作透露詳情
相關新聞：在日中國男子帶刀上班 插臉捅死女同事
上周五，日本千葉縣亦發生一宗中國男子殺死女同事的案件。涉案的一名39歲中國男子上班時，持刀攻擊58歲女同事，向受害人臉上連續捅了數刀，女同事送院不治。
最Hit
無業男涉後樓梯姦已婚女網友 事主供稱強姦5、6下後 被告稱「我返去拎大麻」便離開
2025-12-08 13:33 HKT
投票日旺角消防局外現神秘人龍？大批年輕人打蛇餅 醒目網民1細節推斷真相......
2025-12-08 16:37 HKT
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
2025-12-08 14:30 HKT