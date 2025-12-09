Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

17歲中國少年廣島便利店偷啤酒 被揭發擸刀捅傷店員

即時國際
更新時間：16:50 2025-12-09 HKT
發佈時間：16:50 2025-12-09 HKT

日本再發生涉及中國人的傷人案件。今天凌晨1時許，廣島福山市多治米町發生便利商店店員遭竊賊持刀刺傷事件，一名17歲中國少年被逮。

廣島電視台報道，警方表示，接獲店方報案稱「店員正在追趕一名順手牽羊的人」。警員趕到現場後，發現46歲男店員在便利商店停車場遭長約9厘米的水果刀刺傷腹部。

店員追上至停車場被刺

相關人士指出，店員發現少年把兩罐啤酒放進袋中，於是上前制止，少年隨即逃跑，追上去的店員在停車場被刺傷，所幸送醫後沒有生命危險。

警方當場逮捕住在福山市的17歲中國少年。據知，他在接受調查時僅表示「沒有甚麼好說的」。警方考慮改為「強盜殺人未遂」調查。

疑犯拒合作透露詳情

相關新聞：在日中國男子帶刀上班 插臉捅死女同事

上周五，日本千葉縣亦發生一宗中國男子殺死女同事的案件。涉案的一名39歲中國男子上班時，持刀攻擊58歲女同事，向受害人臉上連續捅了數刀，女同事送院不治。

