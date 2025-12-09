日本青森7.5級地震 | 東北新幹線部分區間停駛 航班未受影響

受到日本青森縣東方外海周一深夜發生規模7.5地震影響，東日本旅客鐵道公司（JR東日本）宣布，東北新幹線盛岡站到新青森站區間的雙向列車，周二從首班列車開始暫停行駛。在空中交通方面，航班未受影響，將正常運行。

JR東日本指出，由於要檢查區間的設備是否受到影響，而要停駛，這個區間的列車預計周二下午重啟，不過仍有部分列車會取消或延遲。

青森市八戶市一間購物中心在地震中受損。法新社

一列車受影響停頓 幸無人傷

另外，東北新幹線一班列車受到地震影響，周二清晨開始停在青森縣的七戶十和田站，JR東日本上午已經派接駁車運送這些乘客到新青森站，目前這宗停車事件未傳出有人受傷或身體不適。

而山形新幹線、上越新幹線、北陸新幹線周二則照常行駛。

空中交通部分，日本全日空（ANA）與日本航空（Japan Airlines，日航）在周二上午6時未確認到各地機場跑道出現災情，因此周二的航班預計正常運行。