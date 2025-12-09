Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本青森7.5級地震 | 東北新幹線部分區間停駛 航班未受影響

即時國際
更新時間：11:40 2025-12-09 HKT
發佈時間：11:40 2025-12-09 HKT

受到日本青森縣東方外海周一深夜發生規模7.5地震影響，東日本旅客鐵道公司（JR東日本）宣布，東北新幹線盛岡站到新青森站區間的雙向列車，周二從首班列車開始暫停行駛。在空中交通方面，航班未受影響，將正常運行。

JR東日本指出，由於要檢查區間的設備是否受到影響，而要停駛，這個區間的列車預計周二下午重啟，不過仍有部分列車會取消或延遲。

相關新聞：
日本青森7.5級地震｜外海清晨再6.4級地震 首用震後警報系統提醒風險 高市早苗籲做好避難準備
日本青森縣7.6級地震 預計北海道現3米高海嘯 札榥遊客披浴袍急逃

青森市八戶市一間購物中心在地震中受損。法新社
青森市八戶市一間購物中心在地震中受損。法新社

一列車受影響停頓 幸無人傷

另外，東北新幹線一班列車受到地震影響，周二清晨開始停在青森縣的七戶十和田站，JR東日本上午已經派接駁車運送這些乘客到新青森站，目前這宗停車事件未傳出有人受傷或身體不適。

而山形新幹線、上越新幹線、北陸新幹線周二則照常行駛。

空中交通部分，日本全日空（ANA）與日本航空（Japan Airlines，日航）在周二上午6時未確認到各地機場跑道出現災情，因此周二的航班預計正常運行。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
被告盧彥銘否認強姦罪。資料圖片
無業男涉後樓梯姦已婚女網友 事主供稱強姦5、6下後 被告稱「我返去拎大麻」便離開
社會
23小時前
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
影視圈
22小時前
神秘男四出低價求購宏福苑單位 代理斷言拒絕 怒批「極不道德」 質疑想重建後賣出圖利
神秘男四出低價求購宏福苑單位 代理斷言拒絕 怒批「極不道德」 質疑想重建後賣出圖利
樓市動向
6小時前
《中年好聲音》海兒女神形象崩壞？零濾鏡真面目曝光 一部位明顯粗壯被指「怪怪哋」
《中年好聲音》海兒女神形象崩壞？零濾鏡真面目曝光  一部位明顯粗壯被指「怪怪哋」
影視圈
15小時前
投票日旺角消防局外現神秘人龍？大批年輕人打蛇餅 醒目網民1細節推斷真相......
投票日旺角消防局外現神秘人龍？大批年輕人打蛇餅 醒目網民1細節推斷真相......
生活百科
20小時前
01:08
日本青森縣7.6級地震 預計北海道現3米高海嘯 札榥遊客披浴袍急逃
即時國際
13小時前
酒店租霸︱一家3口住4個月欠¥5000房費 老闆提「倒貼送客」遭拒
酒店租霸︱一家3口住4個月欠¥5000房費 老闆提「倒貼送客」遭拒
奇聞趣事
5小時前
70年代家傳戶曉小生屢用柺杖出行 忍淚罕談生死：及時行樂別為難自己 曾有婚外情背叛前妻
70年代家傳戶曉小生屢用柺杖出行 忍淚罕談生死：及時行樂別為難自己 曾有婚外情背叛前妻
影視圈
3小時前
開播近25年的廣東話長壽劇《外來媳婦本地郎》7日播出大結局。微博
愛回家2.0︱廣東25年長壽劇《外來媳婦本地郎》大結局 網民：重頭再睇
即時中國
20小時前
經初步分析，應家柏（圖中）認為布文、李慕華及杜苑欣均有機會贏得錦標。
馬場浮世繪｜騎師賽  應家柏睇好三將奪標
馬圈快訊
16小時前