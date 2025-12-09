Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普批准輝達對華出口H200晶片 美將獲25%收益

即時國際
更新時間：08:38 2025-12-09 HKT
美國總統特朗普周一表示，他已告知中國國家主席習近平，美國將在符合其國家安全條件下，允許輝達（Nvidia）向中國出口H200晶片，其中25%的收益將支付給美國。輝達對特朗普的決定表示讚賞，稱此舉將支持美國國內製造業，並且透過允許商務部審查商業客戶，將在經濟和國家安全優先事項之間「達成深思熟慮的平衡」。

路透社較早前引述知情人士報道，美國商務部已準備好放行美國人工智能（AI）晶片大廠輝達的H200晶片出口到中國。

特朗普宣布批准輝達對華出口H200晶片。路透社
特朗普指習近平作出正面回應。路透社
特朗普與輝達行政總裁黃仁勳關係密切。路透社
指習近平作出正面回應

特朗普周一下午在自家社交媒體平台Truth Social發文寫道，他已告知習近平，美國將在符合其國家安全條件下，允許輝達向中國及其他國家的經批准客戶出口其H200產品，「習主席作出了正面回應！」

特朗普還說，其中「25%的金額將支付給美國，這項政策將支持美國就業、強化美國製造，並讓美國納稅人受惠」。

美商務部正敲定細節

他批評，拜登政府時期要求美國企業生產「降規」產品，那是「糟糕的點子」，拖慢創新。他強調，特朗普政府「將保護國家安全、創造美國工作機會，並保持美國在AI領域的領先地位」。

此外，特朗普表示，輝達在美國的客戶已著手使用該公司「令人驚嘆、極為先進的Blackwell晶片，很快也會開始使用將推出的Rubin晶片」，這兩款晶片都不屬於這項協議的一部分。

他說，商務部正在敲定細節，同樣的方式也將適用超微（AMD）、英特爾（Intel）等其他美國企業。

H200效能較H20高5倍

知情人士告訴路透社，美方官員認為，開放H200出口可在完全不出口美國晶片與出口最先進的Blackwell系列晶片之間取得折衷；若完全不出口美國AI晶片，反而可能助長華為在中國本土推動AI晶片取代。

根據美國智庫「進步研究院」（Institute for Progress）周日發表的報告，H200效能是目前仍可合法出口中國的最先進晶片H20的近乎6倍；若H200開放出口，中國AI實驗室將有能力打造效能接近美國頂尖AI超級電腦的系統，儘管成本也將因此提高。

