華製INIU充電器涉11宗火警釀3傷 美宣布回收21萬部

美國消費品安全委員會（CPSC）指，在中國深圳製造的INIU充電器（型號BI-B41），存在鋰電池可能過熱並自燃的風險，目前已有11宗起火通報，CPSC為此宣布回收21萬部。

今次回收的商品名稱為INIU BI-B41 Power Banks，產品序號則是000G21、000H21、000I21、000L21，一共發生15宗行動電源過熱事件，其中11宗引發火警，造成3人燒燙傷、財產損失逾38萬美元（約295萬港元）。

美國宣布回收21萬部中國製造的INIU行動電源。CPSC官網

促往官網登記退款

CPSC指出，該商品於2021年8月至2022年4月在電商亞馬遜發售，價格為18美元（約140港元）。CPSC呼籲，民眾應立即停用手上的回收產品，但不可隨意丟棄在垃圾桶及廢電池回收桶。

CPSC表示，民眾應聯絡自身所在城市的家庭危險廢棄物收集中心或其他地方政府部門，以便確認當地如何處理鋰電池產品，並前往INIU官網登記，以獲得全額退款。