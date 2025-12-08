Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

德國外長今起訪華 與中方官員會晤

即時國際
更新時間：15:30 2025-12-08 HKT
發佈時間：15:30 2025-12-08 HKT

德國外長瓦德富爾周一（8日）起一連兩日訪問中國，並先後與商務部長王文濤和國家副主席韓正會晤。

在與王文濤會面時，瓦德富爾表示，中國是德國最重要的貿易伙伴，期望能維持和擴大關係。德國同樣支持全球自由貿易，並不支持保護主義，也樂見移除各種貿易壁壘。他補充，德國政府認為有必要「密切關注並確保間接的國家介入不會造成競爭失衡」。

瓦德富爾亦向韓正表示，德國新政府高度重視發展對華關係，堅定奉行一個中國政策，期待與中方密切高層交往，進一步深化全方位合作，德國願意做中國的可靠合作夥伴。

瓦德富爾（左）與王文濤（右）會晤。社交平台X
瓦德富爾（左）與王文濤（右）會晤。社交平台X
瓦德富爾（左）與韓正（右）會晤。社交平台X
瓦德富爾（左）與韓正（右）會晤。社交平台X

韓正表示，中德互為重要經貿合作夥伴，雙方合作互利共贏，中方願與德方落實好兩國領導人重要共識，加強溝通對話，推動中德全方位戰略夥伴關係邁上新台階。

或談稀土及鋼鐵產能過剩問題

瓦德富爾周日（7日）透露，計劃與中方探討稀土出口限制和鋼鐵產能過剩等問題。他指，中方在稀土等領域貿易限制，與電動車和鋼鐵產能過剩一樣令人擔憂。他將著手解決這些至關重要問題。

他又強調，在國際局勢日益緊張、地緣政治動盪的時期，與中國進行直接、深入的交流是必要，甚至是不可或缺。雖然許多問題並不容易回答，雙方觀點有時也大相徑庭。但顯而易見的是，德國和歐洲的自由、安全與繁榮與中國息息相關。

相關新聞：德國外長瓦德富爾明訪華 10月曾臨時取消行程

中國社會科學院學部委員周弘分析指，瓦德富爾此次訪華是德中關係修復的重要一步。德國商界曾多次批評政府在對華戰略上顯得無知，再加上美國因素，促使德國政府不得不調整對華政策，但對於瓦德富爾此行，仍需要「聽其言觀其行」。

