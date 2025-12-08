澳洲名校禁小學生用智能手機　建議家長改買「摺機」　配合社交平台禁令

澳洲悉尼一所私立名校宣布，明年起禁止小學部學生使用智能手機，並建議家長改購售價不足100澳元的「摺機」，以配合政府對16歲以下青少年的社交平台新限制。

校方建議使用100澳元摺機

據紐約郵報報道，位於東區貝爾維尤山（Bellevue Hill）的克蘭布魯克學校（ Cranbrook School ）向家長表示，新措施是因應政府於周三（11日）起推行的「未滿16歲社交平台禁令」。校方指，小學三至六年級學生雖然在校內不得使用手機，但可在上下學途中攜帶。不過，校方留意到不少學生於通勤期間使用智能手機，尤其在公共交通工具上，引發各種問題。

小學部校長馬奎特（Marquet）表示，校方明年起只允許學生攜帶兩款「功能型手機」，包括 Nokia 2660 Flip 4G 和 Opel Mobile Flip Phone，售價均低於100澳元。她認為，調整有助學生「專注學習、與同伴保持真正的交流」，並減少在往返途中的使用風險。

校方建議學生使用Nokia 2660 Flip 4G （左）手機。法新社資料圖片

克蘭布魯克學校並非唯一收緊手機政策的學校。悉尼多所私立學校早前已限制特定年級學生使用智能手機；而80間西悉尼天主教學校亦將於2026年起全面禁止學生使用手機。天主教教育局指出，雖然大部分學校已推行「手機收起」政策，但統一做法仍然有必要。

新南威爾士州所有公立學校亦已全面禁止手機進入課室。

政府要求多個社交平台實施年齡驗證

澳洲政府的未成年社交平台禁令於周三正式生效，要求平台驗證用戶年齡；違規者可被罰款高達3,280萬澳元。

受規管的平台包括 Instagram、Facebook、Reddit、Snapchat、Threads、TikTok、Twitch、X 及 YouTube。部分平台已通知疑似未滿16歲用戶下載資料，準備帳號凍結。Snapchat 指，未成年用戶將需以銀行紀錄、政府證件或自拍進行年齡驗證。

政府表示，正考慮將更多平台納入規管範圍。