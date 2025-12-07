中日惡化︱北京打稀土牌反制日本？ 傳出口手續變慢

日本首相高市早苗11月7日在國會答詢時拋出涉台挑釁言論，迄今雖已屆滿一個月，中日矛盾卻仍未見緩和跡象。日媒周六（6日）引述消息報道，中方疑似祭出稀土牌，理由是日方向中國申請稀土出口許可手續比往常更慢。

有日本政府人士向日媒透露，日本企業申請包括稀土在內重要礦物出口手續，近期似乎出現延遲，但目前無法判斷這是否源於中國的威嚇。

日對華稀土依賴度高達60%

稀土是日本高端制造業的關鍵原材料。數據顯示，2010年日本對中國稀土依賴度超過90%。儘管日方經過15年調整，今年依賴度降至約60%，但仍處於高位。

有業內人士指出，部分日本企業疑似通過東南亞國家曲線採購中國稀土，由此推斷實際依賴程度可能更高。

另外，汽車業作為日本支柱產業之一，同樣十分依賴中國市場。包括豐田、本田等車企的發動機、電子控制系統等核心部件生產需要中國供應的稀土等原材料，供應鏈穩定對其業績影響深遠。

中國商務部發言人何亞東周四（4日）在記者會上，被問及中方是否會採取必要措施反制日本。何亞東當時並未正面回答，僅稱如果日方一意孤行，中方將採取必要措施，後果完全由日方承擔。

