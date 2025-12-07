南非兩繁殖地企鵝95%死亡 食糧沙甸魚銳減成主因？

據最新研究發現，由於沙甸魚數量銳減，南非沿海企鵝繁殖地有6萬多隻企鵝餓死。

主要由氣候危機及過度捕撈導致

達森島（Dassen Island）和羅本島（Robben Island）是非洲企鵝最重要的兩處繁殖地，但研究發現，當地在2004年至2012年間有超過95%的非洲企鵝死亡。研究指出，這些企鵝很可能是在換羽毛期餓死的，而氣候危機及過度捕撈是造成企鵝數量下降的主要原因。

這項研究發表在《鴕鳥：非洲鳥類學雜誌》上，研究人員不僅在這些繁殖地記錄到企鵝數量減少，在「其他地方也出現了類似的情況」埃克塞特大學（The University of Exeter）生態與保育中心的薛萊（Richard Sherley）博士説道。非洲企鵝的數量在30年間下降了近80%。

企鵝換羽期飢餓而亡

非洲企鵝每年都會換羽，以保護羽毛的保暖性和防水性。然而，在大約21日的換羽期內，他們必須待在陸地上。為了度過這段飢餓期，他們需要提前儲存脂肪。「如果在換羽前或換羽後無法立刻找到食物，他們的身體儲備不足以讓他們熬過這段飢餓期」，薛萊説道 「我們沒有發現大量的企鵝屍體，我們認為他們很可能死在了海裡」他補充道。

研究發現，自2004年以來，除三年外，南非西部沿海「遠東擬沙甸魚」（Sardinops sagax）數量每年都大幅下降。這些魚類是非洲企鵝的主要食物來源。非洲西海岸海域溫度及鹽度的變化導致魚類產卵成功率下降。然而，該地區的捕撈強度仍居高不下。

非洲企鵝。 新華社

僅存不到1萬對繁殖對

2024年，非洲企鵝被列為極度瀕危物種，僅存不到1萬對繁殖對。

南非曼德拉大學（Nelson Mandela University）海洋生物學教授皮切格魯（Lorien Pichegru）未參與這項研究，但她表示研究結果「極其令人擔憂」，並凸顯了南非數十年來對小型魚類種群管理不善的問題。她表示「隨著時間過去，情況並沒有改善。」她認為，解決小型魚類資源極度匱乏的問題「不僅對非洲企鵝至關重要，對其他依賴這些魚類資源的特有物種也同樣重要」。

環保人士正在採取實際行動，例如建造人工巢穴為幼鳥提供庇護、控制掠食者以及人工飼養需要救援的成年企鵝和幼鳥。在南非六個最大的企鵝繁殖地附近，商業圍網捕魚（即用大網包圍魚群，然後合攏網底將其困住）已被禁止。

該研究的合著者、南非農業、漁業和林業部馬哈多（Azwianewi Makhado）博士表示，希望這項研究能夠「增加企鵝在其生命週期關鍵階段的獵物獲取量」。

