美加邊境7級地震 阿拉斯加州首府震感明顯

即時國際
更新時間：09:35 2025-12-07 HKT
發佈時間：09:35 2025-12-07 HKT

美國阿拉斯加州與加拿大育空地區邊界附近周六（6日）發生黎克特制7.0級地震，阿拉斯加州首府朱諾、育空地區出現明顯震感。地震未有傷亡報告。

美國地質調查局數據顯示，此次地震發生於當地時間上午11時41分，震央位於阿拉斯加州亞庫塔特以北約90公里處，震源深度約10公里，之後有多次餘震發生，但震級稍小。

亞庫塔特是阿拉斯加州一個偏遠自治市鎮，人口約700人，位於朱諾西北方向約450公里處。

阿拉斯加氣候寒冷。路透社
阿拉斯加氣候寒冷。美聯社
沒有造成人員傷亡

美國海嘯預警中心宣布，地震沒有造成海嘯威脅。阿拉斯加地震中心營運總監霍蘭德（Austin Holland）表示，當地尚未收到人員傷亡或財產損失的報告，但阿拉斯加部分地區確實有強烈震感。

霍蘭德提到，地震震央屬於相當偏遠地區，7級地震通常發生在有大型斷層的地區，所以今次地震並不意外。

加拿大自然資源部地震學家伯德（Alison Bird）表示，育空地區受地震影響最嚴重的地區是山區，人煙稀少，當地大多數居民反映的是物品從架子上或牆上掉下來，目前地震還沒有造成任何結構性破壞。

