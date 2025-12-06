印尼洪災增至逾900死410仍失蹤 道路不通災民慘挨餓

印尼蘇門答臘島西部3省11月下旬遭逢冬季罕見的熱帶氣旋暴雨，洪水山崩災情慘重，官方統計截至周六（6日）已有908人罹難，另有410人失蹤。部分災區交通仍然中斷，災民面臨饑饉威脅。有些災民必須步行約1小時方能到達救援站索取物資。災民不滿中央政府遲遲未宣布緊急狀態，省長悲嘆許多村莊滅村，「只剩名字」。

中央遲遲未宣布緊急狀態

綜合外媒消息，蘇門答臘島西部靠近馬六甲海峽的北蘇門答臘省、西蘇門答臘省、亞齊省為這次洪患重災區。周六當天，亞齊省與北蘇門答臘省還可能持續降雨，道路不通，淤泥幾乎淹沒房屋，物資運輸無法深入災區。

地方官員早已呼籲中央政府趕緊宣布全國進入緊急狀態，以便撥發更多款項救災。總統普拉博沃（Prabowo Subianto）本周早前表示情況正在好轉，現有安排足以應付洪災。

泥漿深及腰 災民恐餓死

亞齊省長馬納夫（Muzakir Manaf）說，有些地方泥漿深及腰部，救援隊仍在搜尋罹難者遺體。偏鄉依然斷聯，災民沒有基本物資，「民眾不是死於洪患就是死於飢餓，情況就是這麼嚴峻」。

省境東南部塔米昂縣（Tamiang）居民必須爬過遍地濕滑的原木、翻覆堆積的車輛，徒步1小時才能抵達義工設立的物資分發中心，領取乾淨衣物，並用膠樽從裝了淡水的油罐車取水。就讀一所寄宿學校的14歲學生表示，縣內對外道路中斷，學生已留在校園1星期，大家輪流尋找食物、煮水飲用，亟盼政府視察災區。

許多村莊「只剩下名字」

馬納夫說，塔米昂縣從山上到山下，從陸地到海邊破壞殆盡，「許多村莊如今剩下的只有名字了」。

另一名亞齊省居民感覺遭到政府背棄，因為中央迄今對於災難狀態造成的壓力視而不見，「這場災難非比尋常，必須以非常手段因應，若遲遲不宣布，還有什麼意義？」分析人士認為，印尼不願宣布國家緊急狀態以尋求更多外援，原因可能是不想展現中央政府無力應對。

環保團體指責採礦、伐木活動導致洪患加劇。印尼政府已展開調查，環境部稱已暫停涉事業者營運，例如在北蘇門答臘省巴丹托魯（Batang Toru）雨林營運一處510兆瓦中資水力發電廠的北蘇門答臘水利資源公司（North Sumatra Hydro Energy）、經營金礦礦場的阿金庫爾資源公司（Agincourt Resources），空拍發現伐林整地恐致洪災加劇。泰國、馬來西亞也有洪災，共約200人罹難