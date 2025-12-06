Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

切爾諾貝爾｜核電廠防護罩遭無人機損壞　IAEA確認失安全功能

即時國際
更新時間：17:48 2025-12-06 HKT
發佈時間：17:48 2025-12-06 HKT

聯合國核能監管機構表示，切爾諾貝爾核電廠受烏克蘭戰火蔓延影響，為遏止1986年核災輻射物質而建的防護罩，因受無人機攻擊，已無法發揮主要安全功能。

IAEA總幹事格羅西（Rafael Grossi）在聲明中說，這次檢查「確認（防護結構）已失去主要安全功能，包括封閉能力」。不過，承重結構和監測系統未受到永久性損壞。

國際原子能總署（IAEA）表示，上周檢查2019年完工的鋼製密閉結構時發現，今年2月發生的無人機襲擊造成結構損壞、功能退化。格羅西表示，目前進行修復，「但全面性修繕仍屬必要，以防止進一步退化，並確保長期核能安全」。

根據烏克蘭通報，今年2月14日，一架攜帶高爆彈頭的俄羅斯攻擊無人機，襲擊切爾諾貝爾核電廠第4號反應爐的輻射防護罩，並且引發了一場大火。俄羅斯則否認攻擊該核電廠。

切爾諾貝爾的水泥防護罩是為了保護世界免受輻射威脅而建。襲擊發生後，聯合國2月時曾表示，當地輻射值維持正常且穩定，未收到輻射外洩通報。

