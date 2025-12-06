英國淫醫性侵38病人 有受害人未滿13歲

英國一名前醫生被指控在執業期間性侵38名病人，其中還包括13歲以下兒童，事件震驚當地醫界。涉事醫生已被禁止在英國執業。

英媒報道，38歲的前醫生納撒尼爾‧史賓塞（Nathaniel Spencer）遭指控犯下45項重罪，包括15項性侵、17項插入式性侵，9項性侵 13歲以下兒童，3項插入式性侵13歲以下兒童，還有1項企圖插入式性侵罪。

英國皇家檢控署表示，提出訴訟的決定是基於史塔福德郡警方「詳盡而複雜的調查」。在調查結果公布之前，史賓塞已被暫停在英國的行醫資格。

史賓塞曾是一名住院醫生（前稱初級醫師）。警方經過長期調查後發現，他涉嫌在2017年8月至2021年4月任職醫生期間，先後於史托克市皇家史托克大學醫院（Royal Stoke University Hospital）以及達德利羅素廳醫院（Russells Hall Hospital）犯下多宗性犯罪。

英國廣播公司向檢方查詢案件是否涉及多名兒童，但當局表示無法提供更多細節。來自伯明翰的史賓塞將於2026年1月20日在北史塔福德郡司法中心出庭應訊。