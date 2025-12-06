Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美專家小組不再建議新生兒打乙肝疫苗 兒科學會斥不負責任

更新時間：15:10 2025-12-06 HKT
美國一個顧問小組經投票決定停止建議全美所有新生兒接種乙型肝炎疫苗，引發爭議。這個顧問小組在特朗普重返白宮後，由長期質疑疫苗安全性的衛生部長小羅拔甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）改組，政策重大轉折引發爭議已非首次。

表決結果為8票贊成、3票反對。預計疾控中心（CDC）官員將在日後正式採納這些建議。

小羅拔．甘迺迪爭議聲中獲參議院通過出任衛生部長。路透社
美國衛生當局原本建議，不論母親是否攜帶乙型肝炎病毒，所有嬰兒都在出生後不久接種3劑乙型肝炎疫苗中的第1劑。這種做法部分目的是為了防止不知情的母親將病毒傳染給嬰兒，成效可見，在美國年輕族群中，乙型肝炎幾乎已被根除。

法新社報道，小組通過的新建議主張，若當孩童母親乙肝檢測結果為陰性，應與醫療服務提供者協商，採取「基於個人的決策」。

另外，這個小組還表決建議，嬰兒出生時是否接種疫苗，應「考量疫苗的益處、疫苗的風險及感染的風險」。未在出生時接種疫苗的嬰兒，應至少等待2個月再接種第1劑，並在接種第2劑前進行血液檢測以評估抗體數值。

醫學界認為，初生嬰兒接種乙肝疫苗非常有效，能預防乙型肝炎病毒感染。 法新社示意圖
新建議立即遭數個醫療團體譴責，他們指出，美國孕產婦健康篩檢普遍存在缺陷，且嬰兒除了母體感染，也有機會從其他人那裏感染病毒。

美國兒科學會（American Academy of Pediatrics）主席克雷斯利（Susan J. Kressly）透過聲明表示：「這份不負責任且刻意誤導的指引，將導致更多嬰幼兒感染乙型肝炎。」

