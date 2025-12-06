日赴上海客機飛兩小時折返東京 中國男乘客為換位爭鬧  遭日警帶走

一班由東京成田飛往上海浦東的春秋航空航班，本周一（1日）因一名中國男乘客在機上長時間喧鬧，機組指其行為危及飛行安全，最終決定折返成田機場，事件引起日本與內地網民熱議。

折返成田機場 日警登機將男女帶走

事件發生於春秋航空 IJ005 航班。影片顯示，一名男乘客因要求更換座位，欲與女友同坐，惟因廉航座位需預先付費選購，空中服務員拒絕其要求，隨即引發爭執。多名乘客向媒體形容，該名男子在機上吵鬧近兩小時，情緒激動，大聲質疑航空公司做法「不可接受」。

春秋航空表示，航班起飛約兩小時二十分後，因「機上持續出現危及安全的行為」及事態未能平息，機長決定折返，航班於晚上10時50分重新降落成田。成田機場警察其後登機，將男子及女友一併帶走。

航空公司向乘客提供約 10,000 日圓補償，並安排翌日上午的替代航班飛返上海。

春秋航空：男子行為「構成安全風險」

春秋航空向日本媒體回應指，事件起因為男子要求更換座位，然而廉航政策明確規定選座須額外付費，因此機組按規例拒絕。航空公司強調，男子其後的行為「已構成安全風險」，加上事態持續良久，回航決定屬必要措施。

至於是否向警方提出指控或向滋事乘客索償，航空公司未有透露。

千葉縣警成田機場警署回應稱，事件「因飛機爭執引起」，男子未聽從機組指示，導致航班折返。警方指，機長在空中已聯絡機場要求警員處理，惟警方未接獲航空公司的正式投訴（investigation request），因此並未展開調查。

事件在中日網上平台引起熱議。有乘客批評滋事男子自私，害全機乘客折返；亦有人指航空公司對廉航選座政策須更清晰提示。