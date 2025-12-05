遊泰注意 | 泰國際線機場稅大漲53% 最快明年初生效

泰國即將上調國際航班的出境旅客服務費，也就是俗稱的機場稅，從現行730泰銖（約178港元）漲至1120泰銖（約273港元），漲幅高達53%，預計明年初正式實施。

增近100港元

《曼谷郵報》報道，泰國交通部長皮帕證實，民航局已批准這項由泰國機場大眾有限公司（AOT）提出的申請案，上調國際航線旅客服務費。

到泰國旅遊注意，當地明年初將上調機場國際線離境稅。路透社

泰國即將上調國際航班的出境旅客服務費，遊客將增加負擔。路透社

此費用將納入機票價格之中，在購票時就會一併支付。不過國內航線的費用依然維持130泰銖（約32港元）不變。

涵蓋6大機場

今次上調國際線機場旅客服務費涵蓋AOT營運的6大機場，包括蘇萬那普（Suvarnabhumi）、廊曼（Don Mueang）、布吉島（Phuket）、清邁（Chiang Mai）、合艾（Hat Yai）及清萊（Chiang Rai）機場。

AOT先前估算，旗下6大機場每年約有3500萬名國際旅客，機場稅調漲後預估可年增100億泰銖（24.3億港元）左右收入。

民航局表示，增加費用將投入機場設施改善，「提升機場服務品質與安全標準，為旅客提供更便利的設施。」