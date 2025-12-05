申請入籍日本注意 | 擬限縮外國人取得國籍 居住年限由5年增至逾10年

日本政府計劃將外國人取得日本國籍所需的居住年限，從現行的5年以上實質提高到10年以上。日本政府周四（4日）在自民黨內部會議中說明這項方針，指出申請國籍除了居住年限外，還需符合品行良好以及申請人或配偶能靠自身財產或技能，維持穩定生活等多項條件，並要提升日語能力以應付日常生活。

需品行良好 財力可維持穩定生活

多名政府與執政黨人士透露，目前取得日本國籍的居住要求，比一般申請永久居留權所需的10年還要寬鬆，因此政府與執政黨內部普遍認為這項規定有問題，計劃在明年1月公布的外國人政策基本方針中納入相關調整。

日本政府計劃將外國人取得日本國籍所需的居住年限，從現行的5年以上實質提高到10年以上。法新社

日本法務省資料顯示，2024年總共有1萬2248人申請歸化日本。路透社

高市早苗11月初首度召開外國人管理的相關閣員會議，表明將加強管制非法居留者，以及限制取得土地。美聯社

日本政府目前傾向不直接修改國籍法中「5年以上」的條文，而是在實務操作層面，逐步提高實際被批准入籍者的居住年限至10年以上。

須提升日語能力

執政黨人士強調，為了與永久居留權制度的條件一致，延長居住年限的規定仍有必要。另外，申請日本國籍時還必須具備「日常生活不會有困難的日語能力」，這點是申請永久居留權時沒有的要求。

日本政府對國籍取得條件的檢討，其實是從石破茂擔任首相時期開始推動。今年9月，日本維新會提出外國人政策建議，指出國籍的法律地位明明比永久居留權更高，申請條件卻反而較寬鬆，導致制度邏輯錯亂，主張應該強化取得國籍的申請條件和審查標準。

去年逾1.2萬人申請歸化日本

首相高市早苗11月初首度召開外國人管理的相關閣員會議，指示以2026年1月彙整基本方針為目標，並將加強管制非法居留者，以及限制取得土地。

法務省資料顯示，2024年總共有1萬2248人申請歸化日本，其中8863人在同一年內獲得批准。