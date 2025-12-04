Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

俄烏戰爭｜普京放話：無論如何接管頓巴斯　「包括軍事手段」

即時國際
更新時間：22:26 2025-12-04 HKT
發佈時間：22:26 2025-12-04 HKT

 

俄烏和平方案仍在協調之際，俄羅斯總統普京接受《今日印度》（India Today）採訪期間稱，俄羅斯無論如何都會接管頓巴斯以及新俄羅斯地區（Novorossiya，頓涅茨克及盧甘斯克），不管是採取軍事手段抑或其他方式。普京說：「要麼我們用武力解放這些領土，要麼烏克蘭軍隊離開這些地方並停止殺戮」。

路透社及俄羅斯衛星通訊社報道，2014年烏克蘭頓巴斯地區爆發衝突，8年之後，普京2022年2月派軍入侵烏克蘭。俄烏戰爭開打至今逾3年，目前俄控制烏克蘭19.2%領土，包括2014年吞併的克里米亞、整個盧甘斯克、頓涅茨克逾80%區域、赫爾松與札波羅熱約75%區域，以及哈爾科夫、蘇米、南部黑海沿岸城市尼古拉耶夫、第聶伯羅彼得羅夫斯克部分地區。

頓涅茨克如今約有5000平方公里區域仍由烏克蘭控制，烏方已表明不會將俄軍在戰場上未能奪取的領土拱手讓出；總統澤連斯基也稱，莫斯科不應因其挑起的戰爭獲得任何獎勵。

然而，普京表示，頓涅茨克人民共和國（DPR）與盧甘斯克人民共和國（LPR）已透過公投表達不願留在烏克蘭，俄方也曾經在共和國與烏克蘭之間建立關係，但烏克蘭政權並未承認，且烏軍在公投過後拒絕撤軍並持續戰鬥。

普京稱，美國特朗普政府肩負起尋求解決烏克蘭局勢方案的艱鉅任務，美國代表正在進行穿梭外交。普京也提到，他與美國特使魏科夫與特朗普女婿庫什納的會晤非常有用。

