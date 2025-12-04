大埔宏福苑五級火｜物管丹麥母公司股價急挫8%  發聲明否認涉裝修工程

大埔宏福苑五級大火奪去逾百生命，震動國際。丹麥設施管理巨企 ISS（ISS.CO）當地周二發聲明，確認旗下香港物業管理公司 ISS EastPoint Properties Limited（ISS EPPL）正是宏福苑的物業管理商，但強調無參與外牆維修工程及消防設備相關工作，亦未涉選擇承辦商。報道指其公司股價一度急挫約 8%，成為當日泛歐 STOXX 600 跌幅最大股份之一。

承認管理宏福苑日常運作 稱全面配合調查

ISS 在聲明中指，ISS EPPL 的角色是為宏福苑業主立案法團提供行政支援，並負責屋苑日常保安等管理工作，但從未參與大型翻新工程的承辦商選擇，亦非監督工程的機構。

「承辦商由業主選出，我們的參與僅屬行政層面，並不包含任何建議或決策權。」公司強調，其角色「不涉裝修、不涉工程」。

外界關注火災中消防系統是否正常運作。路透社報道，ISS 於第二份聲明澄清，公司沒有負責消防設備安裝、維修或檢查，因香港法例規定此類工作必須由持牌註冊承辦商執行。

ISS 指，ISS EPPL 作為管理服務代理，只負責按法例安排持牌承辦商入場，並已依循相關規管程序。

國際券商憂潛在法律風險 股價應聲下跌

儘管 ISS 強調無參與工程決策，市場仍對其可能面對的法律風險高度關注。券商 SB1 Markets、Nordnet 及 SEB 的分析師指出，市場憂慮 ISS 或需承擔一定責任，引發股價急瀉。

SB1 Markets 分析師 Johan Eliason 指出：「ISS 明顯存在潛在責任及賠償風險，但一般情況下相關責任可由保險承擔。」ISS 未有回覆外媒就潛在責任作出的查詢。

香港政府成立法官領導委員會查火因 ISS：全力配合

行政長官李家超周二宣布將成立由法官領導的獨立委員會，全面調查宏福苑大火原因及外牆維修監管問題。

ISS 表示已與相關部門接觸，並會在整個調查過程中「全面配合」，稱現階段的首要任務是支援受影響住戶並向政府提供所需資料。