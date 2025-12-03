Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普簽署法案 深化美台關係

即時國際
更新時間：10:00 2025-12-03 HKT
發佈時間：09:36 2025-12-03 HKT

白宮周二（2日）宣布，美國總統特朗普（Donald Trump）已正式簽署「台灣保證實施法案」，要求美國國務院定期強制審查美國對台交往準則，並提出移除限制的計畫，被視為深化美台關係的最新立法進展。

彭博社報道，「台灣保證實施法案」今年5月在眾議院過關，11月18日於參議院無異議通過後送交特朗普簽署生效。這項法律要求美國國務院定期審查相關指引，以說明這些指引如何深化美台關係。相關評估至少每5年進行一次，並須識別和詳細闡述解除美台自我設限交往限制的潛在機會。

白宮周二（12月2日）宣布，美國總統特朗普已正式簽署「台灣保證實施法案」。 美聯社
白宮周二（12月2日）宣布，美國總統特朗普已正式簽署「台灣保證實施法案」。 美聯社

提出法案的密蘇里州共和黨眾議員瓦格納（Ann Wagner）說，法案「傳遞的信息是，我們堅定抵制中國共產黨企圖主導區域的危險行動」。

對此，台灣的外交部長林佳龍今（3日）表示，「台美關係正常化進一步發展，我們表示肯定與感謝」。

此前，國家主席習近平上周一（11月24日）晚與特朗普通電話時強調，台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分。新華社引述特朗普表示，美國理解台灣問題對於中國的重要性。

美國領導人在對台問題上歷來奉行戰略模糊政策。按照這一政策，美國保留動用武力的權利，但不會明確表示在中國大陸對台灣發動攻擊時是否會出手干預。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
連鎖粉麵店「時光倒流價」魚蛋河$19！全線分店 星期一至日適用
連鎖粉麵店「時光倒流價」魚蛋河$19！全線分店 星期一至日適用
飲食
15小時前
前TVB一線花旦尋親自爆驚人身世 家族坐擁一條街物業 家產被瓜分隔空追討？
前TVB一線花旦尋親自爆驚人身世 家族坐擁一條街物業 家產被瓜分隔空追討？
影視圈
19小時前
大埔宏福苑五級火｜「黑箱車唔係黑色！」大埔火災仵工長文反擊「潛水」指控 揭驚人工作量惹全網致敬｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜「黑箱車唔係黑色！」大埔火災仵工長文反擊「潛水」指控 揭驚人工作量惹全網致敬｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
大埔宏福苑五級火︱宏昌閣婆婆與外傭同遇難 女兒哀訴驟失至親經歷籲生者振作
突發
7小時前
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜累計156死 宏志閣居民今晨9時起陸續回家執拾
突發
2小時前
大埔宏福苑五級火丨前香港先生憶救火稱「興奮」 被轟消費災難 網民：影衰香港消防員
大埔宏福苑五級火丨前香港先生憶救火稱「興奮」 被轟消費災難 網民：影衰香港消防員
影視圈
14小時前
嫲嫲過身請假被拒HR冷血對話曝光 港女心碎控訴：原來可以咁冇人性！｜Juicy叮
嫲嫲過身請假被拒HR冷血對話曝光 港女心碎控訴：原來可以咁冇人性！｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
70年代殿堂級演員激罕合體 「TVB不老傳說」真身令人目瞪口張 曾因奉子成婚拖垮事業
70年代殿堂級演員激罕合體 「TVB不老傳說」真身令人目瞪口張 曾因奉子成婚拖垮事業
影視圈
18小時前
大埔宏福苑五級火｜最「犯規」善舉！九巴暖心車長破例停車方便悼念者 一句「人心肉做」感動乘客默契守護｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜最「犯規」善舉！九巴暖心車長破例停車方便悼念者 一句「人心肉做」感動乘客默契守護｜Juicy叮
時事熱話
17小時前
稻香旗下中菜館下午茶點心7折！燒賣蝦餃/腸粉/排骨飯 70+款選擇 只限1分店
稻香旗下中菜館下午茶點心7折！燒賣蝦餃/腸粉/排骨飯 70+款選擇 只限1分店
飲食
15小時前