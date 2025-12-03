大埔宏福苑五級火︱菲傭原擬聖誕返鄉團聚卻葬身火海 遺下10歲兒子：盼長大做消防員

大埔宏福苑五級大火造成嚴重死傷，多名外傭亦在是次災難中罹難。菲律賓傳媒12月2日報道，不幸遇難的40歲菲傭Maryan Pascual Esteban原訂12月16日返鄉，準備與父母及10歲兒子共度聖誕，豈料一場突如其來的大火燒斷整個家庭的盼望，遺下滿門思念。

最後通話成永別 父：至今未能接受

綜合GMA News及菲律賓新聞社報道，Maryan在香港工作4年，之前亦曾於黎巴嫩任職10年，是家中經濟支柱。她原定於今個聖誕前返國，與家人慶祝父親生日及節日。她父親Jaime沉痛表示，至今仍不能接受女兒離世的消息，「我們整晚都睡不着」。

相關新聞：大埔宏福苑五級火｜查理斯三世向死難者致哀 讚前線英勇團結：在悲劇中看見香港的力量

家人指，火災發生前兩日，即11月24日，曾與Maryan通上電話，當時她提醒大家注意身體，並興奮談及即將返鄉的計劃，怎料這通電話竟成永別。

其母親悲嘆：「我們本來會有一個開心的聖誕節，但一切都變了。」

菲方稱「女英雄」：照顧僱主5歲女童時不幸殉職

菲律賓移民工人事務部表示，Maryan在照顧僱主5歲女童時不幸殉職，形容她是「女英雄」。當局承諾將提供經濟援助，並會盡快安排將其遺體運回菲律賓。

Maryan遺下10歲的兒子，居於黎剎省凱恩塔，菲方指他將獲持續的教育支援直至完成大專學歷。海外勞工福利署（OWWA）亦鼓勵他努力讀書，以完成母親的心願。

據GMA News報道，這名10歲男童被問及將來志願時表示，希望成為消防員，「希望再沒有人死於火災」。

港府確認10名外傭罹難 每名亡者家屬可獲約80萬元補償

香港勞工及福利局局長孫玉菡12月2日表示，火災中共有10名外傭死亡、3人受傷。他指出，每名遇難者家屬可獲約80萬港元補償；受傷者可獲5萬至10萬元援助，視乎留院情況。而菲律賓駐港總領館亦公布，目前涉事菲國公民中，92人安全，1人受傷住院，1人確認死亡。