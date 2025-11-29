Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火｜查理斯三世向死難者致哀 讚前線英勇團結：在悲劇中看見香港的力量

即時國際
更新時間：07:24 2025-11-29 HKT
發佈時間：07:24 2025-11-29 HKT

大埔宏福苑五級大火造成巨大傷亡，截至目前已最少128人死亡，仍有約200人下落不明。英國國王查理斯三世今日（29日）凌晨罕有透過皇室 Facebook 專頁向香港發表慰問，指他與皇后卡米拉對火災深感難過，向死難者家屬及全港市民致以最深切的哀悼，並會為港人祈禱。

皇室於香港時間今晨5時發布查理斯的訊息。他指出，宏福苑大火屬「災難性悲劇」，在這段極度痛苦的日子裏，他與皇后向失去摯親、仍在尋找家人的家庭，以及正生活在震驚和迷茫中的港人，送上最深切慰問。

查理斯同時讚揚在今次大火中展現勇氣的救援人員，特別提及不畏險境、日夜搜救的消防隊伍；他又稱，社區在危急時刻互相扶持、伸手援助鄰里，令人動容。他說：「面對如此可怕的悲劇，互相扶持是力量的源泉，而我在香港這個令人心碎的時刻也看到了這份勇氣。」

英國社會近日本亦頻頻為宏福苑火災表達哀悼。多個地區消防局，包括西約克郡及大曼徹斯特的消防隊，周五（28日）亦在社交平台向香港致意，同時悼念在火場殉職的37歲消防員何偉豪，稱其英勇精神值得致敬。

宏福苑大火震動國際社會，多國領袖、外交機構陸續發聲明慰問。查理斯三世的罕見個人訊息，成為國際社會悼念香港的最新一例。

