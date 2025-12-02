泰巨蜥啃咬嬰屍揭命案 19歲「母親」認殺死骨肉遭質疑

泰國日前發生一宗恐怖的慘劇，一隻巨蜥覓食期間竟翻出一具女嬰屍體，當其開始啃咬時被村民發現並趕走。經調查，警方拘捕一名自稱嬰兒母親的19歲女子，她雖承認殺害並埋葬嬰兒，但因口供和證據不一，警方仍在調查。

遺體連內臟石塊埋在屋下

泰媒《Khaosod》報道，上周五（11月28日）泰國中部北欖府邦普里區村民驚訝地發現一隻巨蜥正在拖行一具嬰屍，懼怕之餘大家還是合力將巨蜥趕走，儘管牠一直在附近徘徊不願離去。村民隨即報警，鑑證人員到場確認死者是一名女嬰，腹部有咬痕，並傳出惡臭。法醫初步判斷，該女嬰已經死亡7到14天。

警方馬上封鎖現場展開調查，後在附近的民宅下找到一個紅色保溫外賣袋，裡面找到懷疑屬於女嬰的內臟，以及一塊約5-6公斤重的石頭。警方推斷，有人將嬰兒殺害並埋到屋下，沒想到遇上巨蜥覓食，牠的力量又大得能拉動石頭，繼而揭發這宗命案。

女子或將面臨起訴。（示意圖）iStock

警察已經拘捕一名從事清潔的19歲女子，她聲稱自己是女嬰的母親，並在分娩之前都完全不知道自己懷孕。她向警方供述自己月經一直規律，身體也沒有異常。但在25日至26日一個晚上洗澡不慎跌倒，臀部著地導致下身大量出血，在極度驚慌的情況下突然生下嬰兒。

她表示不想讓家人知道，故匆忙清理現場及將嬰兒屍體放進袋子，放入增加重量的石塊後將袋子塞入屋下縫隙。

雖然女子認罪，但因供詞缺乏部分關鍵資料和跟警方調查結果有出入，例如嬰兒的死因和死亡時間等。女子目前被拘留，但各種調查仍然在繼續，將進一步了解再決定法律行動。