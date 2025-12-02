Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

東京迪士尼｜闖私人派對揮舞20厘米利刀 中國籍前男工翌日被捕

即時國際
更新時間：15:01 2025-12-02 HKT
發佈時間：15:01 2025-12-02 HKT

日本東京迪士尼海洋觀海景酒店（Tokyo DisneySea Hotel MiraCosta）發生驚嚇事件，昨（1日）晚一名男子闖入宴會廳，展示並揮舞菜刀後離去。警方今天（2日）已經在川崎市成功拘捕該中國籍男子，他涉嫌違反《暴力犯罪處罰法》。

相關新聞：東京迪士尼｜2歲童玩美女與野獸「城堡奇緣」 安全帶勒頸險窒息

貌似無傷害意圖

綜合日媒報道，一名身穿黑色襯衣的男子闖進正在舉行私人派對的宴會場地，從背包中取出一把長約20厘米的利刀。據現場目擊者所述，該男子體型瘦削、身高約175至180厘米、年紀大約三十幾歲。他將菜刀向他人展示，小範圍揮舞幾下即逃離現場。雖然無人受傷，但不少賓客因而受到驚嚇。

一名男子持刀闖進東京迪士尼酒店宴會廳。（示意圖）iStock
一名男子持刀闖進東京迪士尼酒店宴會廳。（示意圖）iStock

千葉縣浦安警察署在晚間約8時10分接報後到場，男子已經離去，警方正翻查閉路電視畫面追捕。男子當時是正往舞濱車站方向逃逸，之後搭乘電車離開。今天警方宣佈已經抓獲該男子，他曾是事發時使用宴會廳的公司的前員工，調查仍在繼續。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
00:57
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜增至151人死 勞福局：10外傭罹難30人失聯
突發
1小時前
前TVB一線花旦尋親自爆驚人身世 家族坐擁一條街物業 家產被瓜分隔空追討？
前TVB一線花旦尋親自爆驚人身世 家族坐擁一條街物業 家產被瓜分隔空追討？
影視圈
7小時前
嫲嫲過身請假被拒HR冷血對話曝光 港女心碎控訴：原來可以咁冇人性！｜Juicy叮
嫲嫲過身請假被拒HR冷血對話曝光 港女心碎控訴：原來可以咁冇人性！｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
中年好聲音4丨谷婭溦未夠班做評審？教選手咬字被網民質疑 猛料學歷曝光拍得住海兒
中年好聲音4丨谷婭溦未夠班做評審？教選手咬字被網民質疑 猛料學歷曝光拍得住海兒
影視圈
2025-12-01 15:40 HKT
大埔宏福苑五級火︱李家超：將成立獨立委員會審視問題 由法官主持 承諾報告全面公開
01:31
大埔宏福苑五級火︱李家超：將成立獨立委員會審視8大問題 由法官主持 承諾報告全面公開
政情
6小時前
00:31
消息稱：警國安處邀前區議員廖成利到元朗警署會面
突發
2小時前
連鎖快餐廳長者優惠！長者咭/樂悠咭晚市75折 全線分店堂食+外賣有平
連鎖快餐廳長者優惠！長者咭/樂悠咭晚市75折 全線分店堂食+外賣有平
飲食
2025-12-01 12:40 HKT
70年代殿堂級演員激罕合體 「TVB不老傳說」真身令人目瞪口張 曾因奉子成婚拖垮事業
70年代殿堂級演員激罕合體 「TVB不老傳說」真身令人目瞪口張 曾因奉子成婚拖垮事業
影視圈
5小時前
中年好聲音4｜袁帥獲讚「最五燈嘅五燈」 同TVB一線花旦好老友  為比賽激減167磅
中年好聲音4｜袁帥獲讚「最五燈嘅五燈」 同TVB一線花旦好老友  為比賽激減167磅
影視圈
2025-11-30 23:00 HKT
大埔宏福苑五級火｜「黑箱車唔係黑色！」大埔火災仵工長文反擊「潛水」指控 揭驚人工作量惹全網致敬｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜「黑箱車唔係黑色！」大埔火災仵工長文反擊「潛水」指控 揭驚人工作量惹全網致敬｜Juicy叮
時事熱話
2小時前