東京迪士尼｜闖私人派對揮舞20厘米利刀 中國籍前男工翌日被捕

日本東京迪士尼海洋觀海景酒店（Tokyo DisneySea Hotel MiraCosta）發生驚嚇事件，昨（1日）晚一名男子闖入宴會廳，展示並揮舞菜刀後離去。警方今天（2日）已經在川崎市成功拘捕該中國籍男子，他涉嫌違反《暴力犯罪處罰法》。
貌似無傷害意圖
綜合日媒報道，一名身穿黑色襯衣的男子闖進正在舉行私人派對的宴會場地，從背包中取出一把長約20厘米的利刀。據現場目擊者所述，該男子體型瘦削、身高約175至180厘米、年紀大約三十幾歲。他將菜刀向他人展示，小範圍揮舞幾下即逃離現場。雖然無人受傷，但不少賓客因而受到驚嚇。
千葉縣浦安警察署在晚間約8時10分接報後到場，男子已經離去，警方正翻查閉路電視畫面追捕。男子當時是正往舞濱車站方向逃逸，之後搭乘電車離開。今天警方宣佈已經抓獲該男子，他曾是事發時使用宴會廳的公司的前員工，調查仍在繼續。
