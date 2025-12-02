Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本蠔大量死亡歸咎海水升溫 新知事稱將優先處理

更新時間：09:48 2025-12-02 HKT
發佈時間：09:48 2025-12-02 HKT

日本官員周一稱，該國主要蠔產區的蠔正大規模死亡，死因很可能是海水溫度升高。當日廣島縣首名女知事（相當於縣市首長）橫田美香就任，聲稱將優先處理縣內名產蠔大量死亡的問題。

西日本瀨戶內海周邊的一些沿海地區，是日本主要的蠔養殖區，佔日本蠔總產量的四分之三以上，但目前有大約90%的養殖蠔已死亡。「我從事蠔養殖20多年，從未遇到過這種情況。」養殖蠔超過20年的森尾達也（音譯）告訴法新社。在與瀨戶內海接壤的廣島地區，海洋產品部門官員橫內昭一（音譯）表示，他懷疑「水溫過高，加上其他因素是蠔大規模死亡的禍因。」每年7月至10月是蠔養殖的重要時期。

橫田美香稱將優先處理縣內名產蠔大量死亡的問題。facebook@横田みか（広島県知事）
橫田美香周一上任成為廣島縣首名女知事。facebook@横田みか（広島県知事）
根據廣島縣的數據，今年該期間廣島沿海地區的平均水溫比1991年至2020年的平均水溫高出1.5至1.9攝氏度。由於氣候變化，全球海水溫度正在上升。橫內指出「如果高溫再持續數周，蠔的體質就會變弱，更容易受到病毒和細菌的侵害。」

蠔的捕撈死亡率通常在30%至50%之間。但農林水產省上周表示，該部門11月中旬進行的調查顯示，廣島縣中東部的生死亡率高達60%至90%。廣島縣前副知事橫田美香，昨日以該縣首名女知事之姿踏入縣府辦公。她宣布，首要關注的議題是蠔大量死亡問題與物價高漲對策。

