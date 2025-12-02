有片｜巴西19歲男翻牆爬樹闖獅園 落地瞬間即遭撲咬亡 遊客目擊嚇呆

巴西東北部帕拉伊巴州首府若昂佩索阿（João Pessoa）1日發生駭人意外，一名19歲青年翻越6米高牆闖入阿魯達卡馬拉公園（Arruda Camara Park）動物園的獅子展區，當場遭母獅撲擊咬死，數十名遊客目睹全程。當局其後封閉園區，並指該頭母獅事後呈現明顯受驚與受壓狀態，正接受獸醫觀察。

迷戀獅子多年 曾企圖藏身飛機起落架偷渡非洲

死者馬查多（Gerson Machado）長期迷戀大型貓科動物，自稱夢想成為「獅子訓練師」。警方透露，他過去多次因擅闖動物園限制區接近獅子而被捕。2023年，他更企圖躲藏在戈爾航空（Gol Airlines）客機起落架企圖偷渡飛往非洲，被發現時對警方說：「就算用走的，也要想辦法去非洲。」

熟悉他的兒童保護工作者奧利維拉（Veronica Oliveira）指，馬查多自幼成長於極度貧困家庭，母親患精神分裂症，家族多人患有精神疾病。他自小由社福機構照顧，是兄弟姊妹中唯一未被收養的孩子。

翻牆爬樹直入獸欄 母獅本能反應即時發動攻擊

事發於1日上午，目擊者拍下的片段顯示，馬查多翻越6米高牆後，沿展區內一棵大樹爬下，落地瞬間即被展區內的母獅撲倒撕咬，最終傷重死亡。園方表示，保安曾嘗試喝止，但他行動極快，工作人員亦未能及時阻止意外。

動物園獸醫內里（Thiago Nery）稱，事件發生過程中，員工沒有使用麻醉槍或武力，以免刺激母獅；最終母獅在指令下自行退回內籠。園方強調，事後第一時間已對遊客安全作出疏散安排。

警方初步調查：或涉自殺傾向

警方初步調查指出，馬查多有可能存在自殘或輕生傾向。園方及市政府向死者家屬致哀，並宣布暫時關閉動物園全面調查。

外界亦關注母獅的處置問題。園方強調，動物只是按本能作出反應，不會因事件而被安樂死，但目前仍處於受驚狀態，需要一定時間恢復。