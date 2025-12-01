西班牙軍隊助截非洲豬瘟 野豬疑食受污染三文治爆疫情

據路透社報道，西班牙加强力度控制非洲豬瘟疫情，周一部署軍隊到巴塞隆拿附近。官員懷疑疫情可能因野豬食用受污染的食物，如三文治而引發連鎖事件，導致該國價值數十億歐元的豬肉出口產業面臨損失。

西班牙政府周五證實，在距離巴塞隆拿21公里的科爾塞羅拉（Collserola）公園發現兩頭死亡野豬的病毒檢測呈陽性，促使當局在貝拉特拉（Bellaterra）受影響地區周圍設立了6公里的隔離區。當局目前正在分析該地區更多的疑似病例，預計還會出現更多陽性病例。

疑野豬食用污染三文治

「起因很可能是野豬食用了扔進垃圾桶的冷切肉、三文治等受污染的食物，然後被感染。要知道貝拉特拉是一個交通繁忙的地區，來自歐洲各地的交通匯聚於此。」加泰羅尼亞（Catalonia）農業部長奧爾德伊格（Oscar Ordeig）周一在接受當地電台採訪時表示。

非洲豬瘟雖然對人類無害，但會在家豬與野豬之間迅速傳播，對世界最大的豬肉出口國之一的西班牙構成重大的經濟風險。

疫區靠近AP-7高速公路，這是一條連接西班牙與法國的主要交通幹線。奧爾德伊格表示，在加泰羅尼亞及法國其他地區沒有發現受感染的野豬，表明人類運送受污染的食物可能是病毒傳入的途徑。

出動軍隊控制疫情

周日，疫情控制力度加大，部署了300名由加泰羅尼亞警方與鄉村執勤人員組成的部隊；周一又部署了117名西班牙緊急軍事部隊UME人員。

西班牙農業部長普拉納斯（Luis Planas）周六表示，由於疫情爆發，該國約三分之一的豬肉出口許可證已被凍結，但目前尚無農場受到影響。最初感染地區20公里半徑範圍內的養豬場正面臨營運及銷售限制。