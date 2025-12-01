新加坡明年禁中學生校內用手機 智能手錶須放指定區域

新加坡教育部宣布，明年1月起所有中學生在校期間，包括小息、午休、補課、或課外活動期間都一律不能使用智能手機或手錶，並應將所有設備放置在指定區域，新規定將現有的「課間」不准使用設備擴至「在校時間」。

提早 「鎖機」逼瞓覺

新加坡教育部發布聲明，稱政策的目標是「創造一個優先考慮學生學習並提升其參與度的校園環境，培養更健康的螢幕使用習慣及身心福祉」。該部門強調，有研究顯示學生過度使用電子設備，已經令睡眠、體育活動以及與親友社交互動等的時間大大減少。不過，教育部也留有餘地，表示在「必要情況下」學生也被允許使用手機。

新加坡教育部宣布明年起中學校內禁用智能手機。（示意圖）路透社

此外，中學生的個人學習電子設備管理應用程序（Device Management Application，簡稱DMA）的設置也會被一律調整，其自動關閉時間將從晚上11時提早至10時30分，鼓勵學生早睡和管理時間。

聯合國教科文組織（UNESCO）數據顯示，現時全球已經約有40%的教育系統禁止在校使用智能設備。除了相關法規，新加坡政府也明文建議，3歲至6歲兒童每天在校外使用電子設備時間不應超過一小時，7歲至12歲則不應超過兩小時，與學習課業相關除外。