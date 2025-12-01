Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火丨溫哥華悼念港殤 逾千人排隊獻花表哀思

即時國際
更新時間：17:10 2025-12-01 HKT
發佈時間：17:10 2025-12-01 HKT

大埔宏福苑上周的世紀五級火，截至12月1日下午5時，已導致151人罹難，尚有數十人失蹤。慘劇掀動全球華人，加拿大溫哥華周日（11月30日）有悼念活動，向喪生的居民及受災民眾致意，活動有逾千人排隊參加。

加拿大《星島》報道，星期日的溫哥華美術館前廣場從下午4點起就不斷有身穿黑色或素色的人群湧入，許多人攜帶了一束白花，或是帶著隻字片語，留在廣場前的階梯上，大家都是為了香港宏福苑大火悲劇而自發性的追思與悼念。

由香港屋、港伴會、溫哥華街坊會等多個加拿大港人團體發起的這場公開悼念會，這麼一個時間、空間去紀念逝世者或記掛受影響的人，或者只是想彼此陪伴訴說沉重的心情，引發了很多迴響，從下午的白晝時刻至入夜後的黑幕低垂，至少有一千多人陸續湧進廣場，不少人花了一個多小時排隊，就為了獻花鞠躬表達哀思。

獻花民眾排隊個多小時

甘先生說：「很痛心看到如此人禍造成的悲劇，盼逝者安息、願生者堅毅前行。」

王女士表示：「從新聞報道可以發現，這其中涉及貪污腐敗的問題，因此政府需要徹查，民眾需要知道真相。」

加拿大公民協進會會長董達成說：「香港自稱仍然是一個法治社會，最好來一個公開聆訊，邀請兩個已退休的前任高等法院大法官主持，一個是香港本地退休大法官，一個是海外終審法官。如此查清真相、撰寫報告，不僅給香港大埔的火災死難者及家屬一個透明的交代，也更能夠為將來火警及其他公眾安全作出警示和預防。」

 

 
 

