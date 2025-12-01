Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

統一教領袖涉與尹錫悅政權勾結案 首爾法院開審 韓鶴子否認控罪

即時國際
更新時間：14:47 2025-12-01 HKT
發佈時間：14:47 2025-12-01 HKT

南韓首爾中央地方法院周一對統一教領袖韓鶴子涉嫌與前總統尹錫悅政府勾結一案進行首次庭審。韓鶴子坐著輪椅出庭，全面否認所有指控。

韓鶴子因涉嫌違反《政治基金法》和《禁止不正當請托與收受財物法》被起訴。負責調查前總統尹錫悅夫人金建希弊案的獨立檢察組（獨檢組）指控韓鶴子曾指示統一教高層向國民力量黨議員權性東和金建希行賄，還涉嫌挪用教團公款，向多名國民力量議員提供政治獻金。

首爾中央地方法院對統一教領袖韓鶴子涉嫌與前總統尹錫悅政府勾結一案進行首次庭審。路透社
首爾中央地方法院對統一教領袖韓鶴子涉嫌與前總統尹錫悅政府勾結一案進行首次庭審。路透社
韓鶴子涉嫌向金建希贈送高價項鍊和名牌包請托辦事。美聯社
韓鶴子涉嫌向金建希贈送高價項鍊和名牌包請托辦事。美聯社

涉向金建希送名牌包

韓鶴子全面否認所有指控，稱行賄和請托是統一教前高層尹某的單獨行為。韓鶴子方面還主張，挪用教團公款罪名不成立。

韓鶴子涉嫌與尹某串謀，於2022年1月向國民力量黨議員權性東提供1億韓圜（約53萬港元），要求尹錫悅政府成立後照顧統一教相關事務。

2022年4月至7月期間，韓鶴子方面通過號稱「乾津法師」的全成培向金建希轉交高價項鍊和名牌包請托辦事。

她還涉嫌於2023年在國民力量全國代表大會召開之前安排大批統一教教徒入黨，支援權性東當選黨魁。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大埔宏福苑五級火｜女住戶逐戶拍門促逃生 以自己生命換5命 家人：「相信佢係無悔」
01:54
大埔宏福苑五級火｜女住戶逐戶拍門促逃生 以自己生命換5命 家人：「相信佢係無悔」
突發
9小時前
大埔宏福苑五級火｜接載4長者到沙田暫住 災民落車前：我哋依家乜都無晒啦 司機心酸不懂回應
大埔宏福苑五級火｜接載4長者到沙田暫住 災民落車前：我哋依家乜都無晒啦 司機心酸不懂回應｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
01:21
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜至今146死79傷 家屬返回災場路祭
突發
1小時前
中年好聲音4｜袁帥獲讚「最五燈嘅五燈」 同TVB一線花旦好老友  為比賽激減167磅
中年好聲音4｜袁帥獲讚「最五燈嘅五燈」 同TVB一線花旦好老友  為比賽激減167磅
影視圈
16小時前
fb鄺珉樀議員辦事處圖片
屯門怡樂花園單位冒煙百人疏散 大維修棚網未拆惹居民擔心
突發
4小時前
前TVB「失婚一線花旦」慘遇變態粉絲 潛入酒店房撲床上狂做噁心行為 生命受威脅惹擔憂
前TVB「失婚一線花旦」慘遇變態粉絲 潛入酒店房撲床上狂做噁心行為 生命受威脅惹擔憂
影視圈
5小時前
宏福苑五級火｜黃碧嬌報警及ICAC 要求調查現屆法團有否貪污瀆職 稱追究到底
01:09
宏福苑五級火｜黃碧嬌報警及ICAC 要求調查現屆法團有否貪污瀆職 稱追究到底
政情
2小時前
息影女神徐子珊低調打扮仍星味濃 淡出多年已轉行曾傳秘婚？ 粉絲借相解「相思之苦」
息影女神徐子珊低調打扮仍星味濃 淡出多年已轉行曾傳秘婚？ 粉絲借相解「相思之苦」
影視圈
6小時前
連鎖酒樓突發宵夜優惠！大閘蟹/乳鴿/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供應
連鎖酒樓突發宵夜優惠！大閘蟹/乳鴿/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供應
飲食
2025-11-30 15:13 HKT
女星淚訴遭細16年嫩夫家暴：他拿刀威脅我 公開眼球爆血管照怵目驚心 控訴老公偷食好姊妹
女星淚訴遭細16年嫩夫家暴：他拿刀威脅我 公開眼球爆血管照怵目驚心 控訴老公偷食好姊妹
影視圈
18小時前