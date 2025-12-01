統一教領袖涉與尹錫悅政權勾結案 首爾法院開審 韓鶴子否認控罪

南韓首爾中央地方法院周一對統一教領袖韓鶴子涉嫌與前總統尹錫悅政府勾結一案進行首次庭審。韓鶴子坐著輪椅出庭，全面否認所有指控。

韓鶴子因涉嫌違反《政治基金法》和《禁止不正當請托與收受財物法》被起訴。負責調查前總統尹錫悅夫人金建希弊案的獨立檢察組（獨檢組）指控韓鶴子曾指示統一教高層向國民力量黨議員權性東和金建希行賄，還涉嫌挪用教團公款，向多名國民力量議員提供政治獻金。

首爾中央地方法院對統一教領袖韓鶴子涉嫌與前總統尹錫悅政府勾結一案進行首次庭審。路透社

韓鶴子涉嫌向金建希贈送高價項鍊和名牌包請托辦事。美聯社

涉向金建希送名牌包

韓鶴子全面否認所有指控，稱行賄和請托是統一教前高層尹某的單獨行為。韓鶴子方面還主張，挪用教團公款罪名不成立。

韓鶴子涉嫌與尹某串謀，於2022年1月向國民力量黨議員權性東提供1億韓圜（約53萬港元），要求尹錫悅政府成立後照顧統一教相關事務。

2022年4月至7月期間，韓鶴子方面通過號稱「乾津法師」的全成培向金建希轉交高價項鍊和名牌包請托辦事。

她還涉嫌於2023年在國民力量全國代表大會召開之前安排大批統一教教徒入黨，支援權性東當選黨魁。