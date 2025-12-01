Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美國加州家庭聚會爆槍擊 釀4死10傷 槍手在逃

即時國際
更新時間：03:43 2025-12-01 HKT
發佈時間：03:43 2025-12-01 HKT

美國加州周六（30日）晚上發生槍擊案，一個家庭在北部城市史托克頓（Stockton）舉行聚會期間，突然遭人開槍掃射，造成至少4人死亡、10人受傷，其中包括成年人及兒童。警方表示，槍手仍在逃，案件初步懷疑為「有目標」的蓄意攻擊。

事發發生在當地時間傍晚6時左右，當地一間餐廳正舉行家庭聚會。市副市長李傑森（Jason Lee）較早時指，事發時正舉行「一場兒童生日派對」，但警方僅確認是一個家庭活動。李傑森在社交平台寫道：「生日派對絕不應該成為讓家人感到生命受到威脅的地方。」

聖華金縣（San Joaquin County）警長辦公室呼籲任何「掌握資訊、錄影或目擊事件任何部分」的人士提供資料。警方發言人布蘭特（Heather Brent）形容事件「令人難以想像」，強調調查仍在初步階段，暫無更多細節。她表示：「早期跡象顯示，這次可能是一次有目標的襲擊，但調查人員正從所有方向展開調查。」

史托克頓市市長富加齊（Christina Fugazi）則稱事件「不可接受」：「家庭本應聚在一起，而不是站在醫院內，祈求親人能夠生還。」

加州被視為全美槍械法例最嚴謹的州份之一，但近年亦面對法律挑戰。2021年，一名聯邦法官推翻加州對AR-15等突擊步槍的禁令；翌年，美國最高法院裁定紐約的一項限制攜槍法例違憲，對加州類似政策構成衝擊。

