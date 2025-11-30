Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

哈薩克老千夫妻︱米奇TEE藏針孔鏡頭「通水」 騙悉尼賭場918萬被捕

即時國際
更新時間：17:20 2025-11-30 HKT
發佈時間：17:20 2025-11-30 HKT

澳洲警方破獲賭場騙案，一對來自哈薩克的夫婦利用隱藏式攝影機和耳機，成功在悉尼皇冠賭場（Crown Sydney Casino）贏取了118萬美元（約918.6萬港元）。兩人被控不誠實手段獲取經濟利益，現已被捕。

改裝手機提示下注

《衛報》報道，疑犯分別是一名36歲的迪爾諾扎（Dilnoza Israilova）及44歲的阿利舍（Alisherykhoja Israilov），他們利用藏在米奇老鼠T恤裡的微型攝影機和「深埋式耳機」交換情報，在位於巴蘭加魯（Barangaroo）的悉尼皇冠賭場贏取118萬美元。

新南威爾士州警方今天（30日）揭露案件詳情，賭場的工作人員周四（27日）發現迪爾諾扎襯衫上有一個小型隱蔽攝像頭，警方接報到場，即場將兩名疑犯拘捕。警方也在他們身上搜出小型磁性探針及電池；還有一部經過改裝的手機，該手機鏡頭能隱蔽地查看、拍攝或錄製影像；以及為手機訂製的小型鏡子配件。

警方稱，這對夫婦於2025年10月從哈薩克斯坦前往悉尼，抵達當天就申請成為賭場會員。警方解釋他們的手法，「兩人用手機拍攝賭桌照片，並通過深埋耳內的耳機互通消息，在特定賭局下注，一度曾經騙過賭場」。警方也搜查了這對夫婦位於悉尼肯特街的住所，據報發現了其他賭博用具、高檔珠寶和2000歐元。

兩人沒有申請保釋，阿里舍將在12月11日於唐寧中心地方法院出庭，而迪爾諾扎則將在二月上庭。

