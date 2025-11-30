法極右政客巴德拉5日內分被掟麵粉雞蛋 稱「極左暴力難阻愛國風」 

法國極右翼政黨國民聯盟（National Rally party）主席兼歐洲議會議員巴德拉（Jordan Bardella）昨天（29日）出席活動時，被抗議者扔雞蛋，他已經提告並向支持者稱「他們無法阻止愛國主義之風」。

或代替馬琳勒龐選總統

綜合外媒報道，30歲的巴德拉昨日正在法國西南部城市穆瓦薩克（Moissac）參與新書宣傳會，一名74歲男子突然用雞蛋砸他。警方以涉嫌暴力襲擊公職人員之罪將其拘留。上周二（25日）巴德拉也有類似經歷，在他出席東部城市韋蘇爾（Vesoul）的農業博覽會期間，一名17歲少年向他潑麵粉。少年被拘留，第二天就被釋放。

巴德拉在社交媒體上回應接連被扔事件，表示「我們取得的進步越多，離權力越近。極左勢力的暴力、不寬容和愚蠢就越會肆意橫行。但自由、民族自豪和愛國主義之風正在法國席捲而來，他們無法阻止。」

相關新聞：法國極右領袖馬琳勒龐挪用歐盟資金罪成 判刑4年禁擔任公職5年

有分析認為，國民聯盟將致力在2027年的大選贏得政權，尤其現任總統馬克龍（Emmanuel Macron）已連任2屆，無法繼續爭奪下一任總統之位。該黨曾經三度競選總統的馬琳勒龐（Marine Le Pen）被法院裁定挪用歐盟資金罪成，五年內禁止競選公職，副手巴德拉有很大機會代替其參選。