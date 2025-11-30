Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

教宗良十四世訪藍色清真寺 鞠躬致意未祈禱

即時國際
更新時間：09:41 2025-11-30 HKT
發佈時間：09:41 2025-11-30 HKT

羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）訪問土耳其，昨日（29日）到訪伊斯坦堡的「藍色清真寺」。他鞠躬致意，但沒有像之前到訪的教宗一樣在寺內祈禱。他也在伊斯坦堡主持彌撒聖祭，並將在黎巴嫩魯特海濱為災難死傷者祈禱。

相關新聞：教宗良十四世上任後首次外訪 赴土耳其將晤埃爾多安

主張「反思和聆聽」

綜合外媒報道，良十四世自5月上任以來首次到訪伊斯蘭教禮拜場所，是在2014年的教宗方濟各和2006年的教宗本篤十六世之後第三位到訪「藍色清真寺」的教宗。梵蒂岡官方聲明表示，良十四世「本著反思和聆聽的精神，對這處場所和在此祈禱的信眾的信仰懷有深深的敬意」。

教宗良十四世同日也在土耳其時間下午5點主持彌撒聖祭，大約4千名教友參加。他發表演說，稱「如今正處於全球衝突加劇的階段，我們絕不能屈服於此，人類未來岌岌可危」。他批評「踐踏正義與和平的野心與選擇」促使戰爭，資源無法用於解決貧窮、飢餓、或保護環境等重大議題。

相關新聞：教宗良十四世籲追求和平：第三次世界大戰已零星展開

此次出訪，他將完成已故教宗方濟各原訂的行程，在結束土耳其行程後將前往黎巴嫩，並在魯特海濱舉行彌撒。該地在2020年發生港口爆炸，教宗將為200多名罹難者和7000多名傷者祈禱。

