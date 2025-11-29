零食風波｜韓男吃公司$6朱古力批被罰賠「50倍」 上訴獲清白

南韓一名男子2024年從公司冰箱拿走總價值約1050韓圜（約5.6港元）的朱古力批及吉士夾心蛋糕，結果被公司控告竊盜，判罰50萬韓圜（約2666港元）。男子事後提出上訴，歷經近2年法律攻防，全州地方法院上訴庭改判無罪。

事主是一名保安員。去年1月18日凌晨4時許，他從在全羅北道萬州郡一間物流公司的雪櫃中，取出價值450韓圜的朱古力批及600韓圜的吉士夾心蛋糕各一件。物流公司主管查看監控錄像後，檢舉保安員盜竊。

原簡易程序起訴事主堅持上法庭

鑑於竊盜金額較小，檢方並未將保安員送上法庭，而是以簡易程序起訴。但他堅稱自己無罪，要求進行正式審判。在一審中，保安員稱「經常來辦公室的送貨司機告訴我零食可以吃」，他表明沒有偷竊的意圖。另一人作證說零食是用公司信用卡或個人資金為物流公司員工購買，且「送貨司機要得到物流公司員工許可才可拿走零食」。一審法庭判保安員罰款5萬韓圜，金額約是零食價格的50倍。

然而案發時間是凌晨4時。送貨司機作證說，他們被告知可以吃辦公室的零食，並且一向會與夜班保安分享零食。上訴庭認為，零食放在走廊，容易被誤會是公共資源，難以認定被告有竊盜意圖。

勞工團體：《悲慘世界》情節

在無罪判決出爐之後，被告律師說，儘管訴訟過程跌宕起伏，「但我對這個結果非常感謝，我相信當事人也一樣」。

這宗案件在南韓掀起輿論風波，勞工團體把這名司機比作法國經典小說《悲慘世界》中，為了餵飽手足而偷麵包的尚萬強（Jean Valjean）。