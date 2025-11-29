英強制85免簽國及地區旅客入境前申請ETA 明年2月25日起執行

英國政府宣布，明年2月25日起，來自美國、加拿大、法國、港澳台等85個毋須簽證國家或地區的旅客，需要事先申請電子旅遊授權ETA，但持有英國國民海外護照、即BNO的人士，毋須申請ETA。如果沒有持有ETA，將無法合法入境英國，航空公司亦將在登機前檢查。

申請費用164港元 BNO豁免

ETA有效期為2年，期間旅客可多次入境，每次逗留最多6個月。旅客可以透過官方ETA應用程式提交申請，費用是16英鎊（約164港），大部分旅客能夠在幾分鐘內取得審批結果，，但當局建議預留3個工作天，以應對少數需要額外審核的情況。

相關新聞：

香港BNO持有人入境英國將毋須再申請ETA 內政部：盡快修例

如果沒有持有ETA，將無法合法入境英國。英國旅遊局（Visit Britian）

英國政府在2023年10月推出ETA，初時分階段向免簽國家推出，今年1月擴大實施範圍。

有效期2年 可多次入境

英國當局表示，ETA推行初期並未嚴格執行，以便讓旅客有充足時間適應新規定；強制實施ETA後，所有希望前往英國的旅客，必須持有ETA或電子簽證，航空公司將在旅客登機前檢查。