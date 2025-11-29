Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英強制85免簽國及地區旅客入境前申請ETA 明年2月25日起執行

即時國際
更新時間：14:41 2025-11-29 HKT
發佈時間：14:41 2025-11-29 HKT

英國政府宣布，明年2月25日起，來自美國、加拿大、法國、港澳台等85個毋須簽證國家或地區的旅客，需要事先申請電子旅遊授權ETA，但持有英國國民海外護照、即BNO的人士，毋須申請ETA。如果沒有持有ETA，將無法合法入境英國，航空公司亦將在登機前檢查。

申請費用164港元 BNO豁免

ETA有效期為2年，期間旅客可多次入境，每次逗留最多6個月。旅客可以透過官方ETA應用程式提交申請，費用是16英鎊（約164港），大部分旅客能夠在幾分鐘內取得審批結果，，但當局建議預留3個工作天，以應對少數需要額外審核的情況。

相關新聞：
香港BNO持有人入境英國將毋須再申請ETA  內政部：盡快修例

如果沒有持有ETA，將無法合法入境英國。英國旅遊局（Visit Britian）
如果沒有持有ETA，將無法合法入境英國。英國旅遊局（Visit Britian）

英國政府在2023年10月推出ETA，初時分階段向免簽國家推出，今年1月擴大實施範圍。

有效期2年 可多次入境

英國當局表示，ETA推行初期並未嚴格執行，以便讓旅客有充足時間適應新規定；強制實施ETA後，所有希望前往英國的旅客，必須持有ETA或電子簽證，航空公司將在旅客登機前檢查。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大埔宏福苑五級火︱新抱哭訴老爺最後一刻 廁所內濕棉被裹身手握身份證：佢驚家人搵唔到
大埔宏福苑五級火︱新抱哭訴老爺最後一刻 廁所內濕棉被裹身手握身份證：佢驚家人搵唔到
社會
15小時前
大埔宏福苑五級火．持續更新｜增至128死79傷 火警鐘失效 棚網初步達阻燃要求
01:10
大埔宏福苑五級火．持續更新｜增至128死79傷 政府18區設弔唁處 工程公司3負責人涉誤殺獲准保釋
突發
5小時前
宏福苑樓價謠傳恐「歸零」？ 按揭業界澄清僅暫停估價 不是單位價值等於零
宏福苑樓價謠傳恐「歸零」？ 按揭業界澄清僅暫停估價 不是單位價值等於零
樓市動向
9小時前
大埔宏福苑五級火｜困濃煙密佈單位不離不棄 印傭守護婆婆拍片求救 網民：好心痛
大埔宏福苑五級火｜困濃煙密佈單位不離不棄 印傭守護婆婆拍片求救 網民：好心痛｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
大埔宏福苑五級火｜菲傭火場中緊抱3個月BB 肉身守護數小時 留醫 ICU未脫險
大埔宏福苑五級火｜菲傭火場中緊抱3個月BB 肉身守護數小時 留醫 ICU未脫險
突發
10小時前
大埔宏福苑五級火│災民借長鏡遙望燒毀家園 悽然落淚 經歷火劫「仲住得嗎?」
大埔宏福苑五級火│災民借長鏡遙望燒毀家園 悽然落淚 經歷火劫「仲住得嗎?」
突發
1小時前
大埔宏福苑五級火｜房委會即時放寬按揭貸款規定 業主可延期還款即時生效
大埔宏福苑五級火｜房委會放寬未補地價業主按揭貸款規定 允延期償還供款
社會
3小時前
大埔宏福苑五級火｜單親媽泣訴家園被毀 契媽契爺葬身火海 ：我可以做啲咩？
突發
17小時前
大埔宏福苑五級火︱李家超早上率官員政總默哀3分鐘 政府建築物下半旗致哀
01:10
大埔宏福苑五級火︱李家超早上率官員政總默哀3分鐘 政府建築物下半旗致哀
政情
7小時前
劉松仁大量家庭照曝光 罕有剖白複雜家世：我爸爸有兩個老婆 曾對媽媽心生怨恨
劉松仁大量家庭照曝光 罕有剖白複雜家世：我爸爸有兩個老婆 曾對媽媽心生怨恨
影視圈
5小時前