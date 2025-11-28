非洲豬瘟｜西班牙時隔31年再現病例 對非歐盟國家出口自動暫停

歐盟最大豬肉生產國西班牙周五（28日）證實境內2頭病死野豬感染非洲豬瘟病毒，是自1994年以來首見，感染源待查。西班牙所有輸往非歐盟地區的豬肉出口自動暫停。此事恐重挫歐盟養豬產業。

西班牙農業部周五證實，巴塞隆拿以北20公里處山區發現2頭死亡野豬，經檢驗發現染上非洲豬瘟（African Swine Fever，ASF）病毒。2頭野豬在死亡3至24小時內就被發現，當局得以迅速採取行動。感染源頭仍在調查，暫無任何豬場通報病例。

西班牙時隔31年驚現非洲豬瘟病例。路透社

農業部已通知歐盟，並在受影響地區啟動緊急應變處置，包括在死豬發現地點周圍設置管制區、方圓20公里內積極監測誘捕，限制活體豬運送及敦促養豬場加強安全措施。

歐盟最大豬肉生產國

西班牙農業部資料顯示，西班牙是全歐盟最大的豬肉生產國，佔了歐盟產量總額約25%，超越德國。而豬肉佔西班牙食品出口額的19.3%。加泰隆尼亞地區養豬產業團體呼籲各信任地方與中央農業部門管控處置。

這種病毒對人類無害，但會令豬隻死亡，近年一直在歐洲由東至西蔓延。德國成為疫區後，境內規模龐大的養豬產業受到重創，許多海外國家也針對德國豬肉實施禁令。

英國養豬產業公會期刊《豬世界》（Pig World）報導，歐盟豬肉市場恐因西班牙失守而產生巨大影響，因為歐盟各地的豬肉價格下跌多時，西班牙打擊尤其慘重。由於供應增加、出口需求疲軟，西班牙豬肉價格從今年7月以來已跌30%。儘管西班牙與中國已簽署區域化協議，但西班牙豬肉的出口貿易商將承受很大壓力，歐盟市場將面臨供應過剩，進而對價格造成下滑壓力。