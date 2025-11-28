Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

烏克蘭反貪反到總統幕僚長 葉爾馬克住家及辦公室被搜後辭職

即時國際
更新時間：23:39 2025-11-28 HKT
發佈時間：19:30 2025-11-28 HKT

烏克蘭反貪機構周五突襲搜查其總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）的住所，這一爆炸性進展令總統澤連斯基捲入的腐敗醜聞雪上加霜。澤連斯基隨後證實葉爾馬克已辭職。

烏克蘭國家反腐敗局（NABU）在facebook發文宣布上述消息。NABU正在調查一宗涉案金額高達1億美元的能源腐敗醜聞，澤連斯基的商業夥伴、影視製片人明迪奇（Timur Mindich）被指控是該案主謀，但已逃離烏克蘭。

NABU稱，有關葉爾馬克的調查行動已獲授權，「將於正在進行的調查框架內開展」，很快會公布更多細節。

自澤連斯基2019年當選總統以來，葉爾馬克一直是基輔第2號人物，始終陪伴在總統身邊。在烏克蘭抵抗俄羅斯全面入侵的過程中，他也是烏克蘭與西方盟國之間重要的溝通橋樑。

近日揭發的能源貪污案已導致烏能源部長葛林丘克（Svitlana Grynchuk）和司法部長加盧申科（German Galushchenko）下台。本月初，烏克蘭議員和監督機構曾要求澤連斯基解僱葉爾馬克。

這項調查已演變成澤連斯基執政期間最具破壞性的國內醜聞，此際正值俄羅斯持續轟炸烏克蘭以及美國向基輔施壓，要求烏克蘭與克里姆林宮達成一項可能對烏不利的和平協議。

