遊日注意 | 東京羽田機場廁所大規模故障 第二航廈70%馬桶一度無法沖水

日本東京羽田機場第二航廈周五（28日）發生廁所大規模故障事故，多達7成廁所的馬桶和小便斗無法沖水，正全力搶修。具體的修復時間目前仍無法確定，對往來旅客造成極大不便。

事故涉及第2航廈，共144處廁所之中，一度有7成馬桶無法沖水。上午5時左右防災中心率先通報，有將近7成馬桶沖水系統出現故障，水流不出來，無法沖水，確認為大規模異常。

相關新聞：

遊日注意 | 東京羽田機場舊機庫突起火 濃煙沖天 航班未受影響

羽田機場廁所具體的修復時間目前仍無法確定，對往來旅客造成極大不便。法新社

Skytrax日前公布2025年度全球最乾淨機場排行榜，由羽田機場蟬聯冠軍寶座。維基網站

對旅客造成極大困擾

機場貼出公告，通知旅客航廈內廁所全面禁用，正在搶修，要求旅客改用地鐵及單軌電車站內廁所，或是第1航廈的洗手間。由於影響範圍廣泛，仍對大量早晨出發或抵達的旅客造成極大困擾。

機場方面目前要求職員用水桶裝水，去沖部分的馬桶因應，不過中午過後仍有51處廁所暫停使用。

羽田機場大約5年前也曾因設備故障，發生過類似的問題。

負責營運的日本機場大廈公司坦承，雖然正全力搶修並調查原因，但具體的修復時間目前仍無法確定。

羽田蟬聯全球最乾淨機場

相較之下，羽田機場的第一航廈和第三航廈的廁所功能均維持正常，未受影響。

另一方面，英國獨立航空服務評鑑機構Skytrax日前公布2025年度全球最乾淨機場排行榜，由東京羽田機場蟬聯冠軍寶座。