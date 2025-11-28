Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

遊日注意 | 東京羽田機場廁所大規模故障 第二航廈70%馬桶一度無法沖水

即時國際
更新時間：14:00 2025-11-28 HKT
發佈時間：14:00 2025-11-28 HKT

日本東京羽田機場第二航廈周五（28日）發生廁所大規模故障事故，多達7成廁所的馬桶和小便斗無法沖水，正全力搶修。具體的修復時間目前仍無法確定，對往來旅客造成極大不便。

事故涉及第2航廈，共144處廁所之中，一度有7成馬桶無法沖水。上午5時左右防災中心率先通報，有將近7成馬桶沖水系統出現故障，水流不出來，無法沖水，確認為大規模異常。

相關新聞：
遊日注意 | 東京羽田機場舊機庫突起火 濃煙沖天 航班未受影響

羽田機場廁所具體的修復時間目前仍無法確定，對往來旅客造成極大不便。法新社
羽田機場廁所具體的修復時間目前仍無法確定，對往來旅客造成極大不便。法新社
Skytrax日前公布2025年度全球最乾淨機場排行榜，由羽田機場蟬聯冠軍寶座。維基網站
Skytrax日前公布2025年度全球最乾淨機場排行榜，由羽田機場蟬聯冠軍寶座。維基網站

對旅客造成極大困擾

機場貼出公告，通知旅客航廈內廁所全面禁用，正在搶修，要求旅客改用地鐵及單軌電車站內廁所，或是第1航廈的洗手間。由於影響範圍廣泛，仍對大量早晨出發或抵達的旅客造成極大困擾。

機場方面目前要求職員用水桶裝水，去沖部分的馬桶因應，不過中午過後仍有51處廁所暫停使用。

羽田機場大約5年前也曾因設備故障，發生過類似的問題。

負責營運的日本機場大廈公司坦承，雖然正全力搶修並調查原因，但具體的修復時間目前仍無法確定。

羽田蟬聯全球最乾淨機場

相較之下，羽田機場的第一航廈和第三航廈的廁所功能均維持正常，未受影響。

另一方面，英國獨立航空服務評鑑機構Skytrax日前公布2025年度全球最乾淨機場排行榜，由東京羽田機場蟬聯冠軍寶座。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大埔宏福苑五級火．直播｜增至128死 火警鐘未能有效操作 棚網初步檢驗達阻燃要求
大埔宏福苑五級火．持續更新｜增至128死79傷 火警鐘未能有效操作 棚網初步檢驗達阻燃要求
突發
54分鐘前
大埔宏福苑五級火｜宏福苑財險賠償傳上限20億 中國太平終確認承保 包括建築工程全險等 強調「應賠盡賠」
大埔宏福苑五級火｜宏福苑財險賠償傳上限20億 中國太平終確認承保 包括建築工程全險等 強調「應賠盡賠」
股市
5小時前
大埔宏福苑五級火｜七仙羽準確講中火災？曾指今年災煞位在東北方  被指曾講中多地有地震
大埔宏福苑五級火｜七仙羽準確講中火災？曾指今年災煞位在東北方  被指曾講中多地有地震
影視圈
18小時前
大埔宏福苑五級火│廉署拘捕維修工程項目顧問鴻毅建築師兩董事 押解返九龍灣辦公室搜證
01:17
大埔宏福苑五級火│廉署拘捕維修工程項目顧問鴻毅建築師兩董事 押解返九龍灣辦公室搜證
突發
4小時前
大埔宏福苑五級火｜火警系統疑被「掛牌」停用 前保安主任痛心「悲劇本有機會避免」
01:35
大埔宏福苑五級火｜火警系統疑被「掛牌」停用 前保安主任痛心「悲劇本有機會避免」
社會
5小時前
2017倫敦住宅Grenfell Tower大火。 美聯社
大埔宏福苑五級火｜2017倫敦住宅大火類同 專家分析細說應變知識
即時國際
6小時前
前TVB富貴女星3歲兒急送院 吸氧氣閉眼照曝光 二婚夫悲嘆：望為你分擔痛楚
前TVB富貴女星3歲兒急送院 吸氧氣閉眼照曝光 二婚夫悲嘆：望為你分擔痛楚
影視圈
6小時前
周潤發鮮為人知義舉曝光  74歲曾傳死訊金像影帝哽咽流淚：多謝佢畀我做跟屁蟲
周潤發鮮為人知義舉曝光  74歲曾傳死訊金像影帝哽咽流淚：多謝佢畀我做跟屁蟲
影視圈
7小時前
大埔宏福苑五級火｜管理員冒險敲門喊火燭 住戶感謝救命之恩 網民致敬：無名英雄
大埔宏福苑五級火｜管理員冒險敲門喊火燭 住戶感激救命之恩 網民致敬：無名英雄｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
大埔宏福苑五級火｜高溫+濃煙比烈火致命 倖存者恐72小時後才出現3類症狀 謹記火警保命3原則
大埔宏福苑五級火｜高溫+濃煙比烈火致命 倖存者恐72小時後才出現3類症狀 謹記火警保命3原則
醫生教室
4小時前