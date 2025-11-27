大埔宏福苑五級火︱慘劇震動加國港人社區 徹夜無眠轉發進展

大埔宏福苑26日發生的五級大火，截至27日下午3時，死亡人數已增至55人，至傍晚仍有3座大廈火勢未救熄。慘劇已成國際重大新聞，加拿大的港人移民社區也受事件震撼，許多人整夜無眠，互相轉發最新進展及關心對方情緒。

議會上表示哀悼

加拿大聯邦國會議員區澤光(Chak Au)向加拿大《星島》說：「看到熊熊烈焰吞噬大樓，死亡數字不斷上升，真的非常痛。」



區澤光的兒子在列治文擔任消防員的工作，因此看見這樁悲劇、尤其得知有一名香港消防員不幸罹難，感觸特別深。「我非常清楚消防工作的辛苦和危險，知道這個消息後，我能深刻感受到不幸殉職的消防員何偉豪親人所承受的痛。衷心希望受火災事件影響的人都能有所安慰。」

卑詩省議員屈潔冰(Teresa Wat)和省議員陳瀚生(Hon Chan)也不約而同在周三的卑詩省議會上發表對香港大火事件的哀悼。

屈潔冰說：「我今晨醒來，就發現我學生時代的朋友圈的群組都在討論這個事件，大家都好難過。我先生的家人也都還在香港，所以我們能夠直接感受到那種衝擊。」

陳瀚生則是幾乎徹夜未眠，整夜都在關注香港大火的動態。他說：「我有認識的朋友住在大埔區，朋友雖然不是受災戶，但可想而知整個香港、尤其是當地附近的民眾所遭受的衝擊有多大。」

3年前才從香港移居溫哥華的李亦清看著滾動新聞感到又悲又憤：「最令人生氣的是，我看到新聞說香港現在有不少承包商為求降低成本，會鋌而走險選用不阻燃的安全網，一旦起火便一發不可收拾，但相關部門監管寬鬆，成為安全漏洞。」

10年前以留學生身份到溫哥華的王凱認為香港住宅大樓又密又高，是挺令人擔心。「我父母在香港的家住在57樓，現在整棟樓也關注自己的防火情況。我們那棟樓每10層就設了一個防火層，裡面都是淨空的，安檢人員也會來抽查，相對來說是比較安全的。」

感動民眾自發自救

屈潔冰說：「大溫哥華地區也有很多高聳樓層，大樓的安全如何獲得保障？防火設施？逃難手冊？是不是人人都了解自己所居住的環境和遇難時應該要自救的方式？我覺得這是一個警鐘，提醒每個人。」

區澤光相信類似的悲劇不會在大溫哥華地區發生，因為「我們的建築法規是很嚴格的，但當然這也間接導致我們在建築或維護一棟樓時要承受的代價，例如非常昂貴、速度緩慢等，都是民眾必須面對的現實。」

陳瀚生說，難過之餘，他也看到香港人發揮的善心暖意，非常感動，「真香港人幾時都係咁有愛」。