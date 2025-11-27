大埔宏福苑五級火｜逾百居民排隊入社區會堂認屍 當局供遺體相辨認 有人激動痛哭

大埔宏福苑五級大火造成多人死傷，至今仍有逾200人失聯。多名市民今日（27日）早上收到通知，下午3時起可前往廣福社區會堂看相片認屍，高峰時期有逾百人在場排隊入內。至傍晚，仍有數名市民到場認屍。

《星島頭條》所見，多名親屬神情哀傷，各人分批進入會堂。有居民表示，進入會堂後，當局提供一批遺體照片，主要分為男、女兩批照片，各有30至40具遺體照片，每張照片下會寫明發現遺體時的資訊，例如樓層單位、遺體旁的個人財物等。

職員事前會提醒他們事前有心理準備，部分遺體的照片或會令人不安，若在過程中感到不適，可隨時提出先休息再續，現場亦有多名紅十字會心理學在場提供情緒支援。

有家屬從相中辨認到家人已離世，崩潰痛哭，另有人離開會堂時需要旁人攙扶，場面令人心酸，但有人翻閱相片後未見親屬遺體，繼續奔走醫院與現場。

