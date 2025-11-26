巴拿馬指中國企業有意競投新港口 「對入標者一視同仁」 長和碼頭交易曾缺中資觸礁

長和（001）出售巴拿馬運河在內的港口資產交易，尚在引入中國投資者磋商新安排，另一邊廂巴拿馬正為另外兩個新增港口進行招標。巴拿馬運河管理局長巴斯克斯（Ricaurte Vasquez）指出，中國仍有意競投新項目，「所有投標者都一視同仁」。

巴拿馬：對所有參與方持開放態度

巴斯克斯接受《法新社》訪問時指，當局必須對所有感興趣的參與方持開放態度，並確保競爭盡可能廣泛。他拒絕預測倘若中國企業中標後，會否導致與美國關係緊張，「船到橋頭自然直，我們先看看如何到達河邊，再討論這個問題。」

兩新港口經營權料明年授出

巴拿馬計劃未來10年內吸引85億美元投資，用於擴大港口容量、建設天然氣管道、新人工湖等項目。當局計劃於2026年為兩個新港口授出特許經營權，並於2029年投入營運。

中遠海港及東方海外有意參與

報道指，目前表達興趣的企業包括位於香港的中遠海運港口（1199）及東方海外（316），以及新加坡的PSA國際港務集團、台灣的長榮海運、德國的赫伯羅特（Hapag-Lloyd）、丹麥的馬士基（Maersk），以及法國的達飛（CMA）。

長和碼頭交易 買方財團引入中資

長和今年計劃出售全球43個港口予「貝萊德-TiL」財團，套現逾190億美元（約1482億港元），但引起中國當局關注，其後交易於7月底獨家磋商期屆滿。長和多次強調，在未獲得所有相關監管機構和部門批准前，將不會進行任何交易，該集團又指，交易仍繼續討論，而買方財團擬引入內地主要策略投資者成重要成員。