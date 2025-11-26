Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

巴拿馬指中國企業有意競投新港口 「對入標者一視同仁」 長和碼頭交易曾缺中資觸礁

即時國際
更新時間：21:25 2025-11-26 HKT
發佈時間：21:25 2025-11-26 HKT

長和（001）出售巴拿馬運河在內的港口資產交易，尚在引入中國投資者磋商新安排，另一邊廂巴拿馬正為另外兩個新增港口進行招標。巴拿馬運河管理局長巴斯克斯（Ricaurte Vasquez）指出，中國仍有意競投新項目，「所有投標者都一視同仁」。

巴拿馬：對所有參與方持開放態度

巴斯克斯接受《法新社》訪問時指，當局必須對所有感興趣的參與方持開放態度，並確保競爭盡可能廣泛。他拒絕預測倘若中國企業中標後，會否導致與美國關係緊張，「船到橋頭自然直，我們先看看如何到達河邊，再討論這個問題。」

兩新港口經營權料明年授出

巴拿馬計劃未來10年內吸引85億美元投資，用於擴大港口容量、建設天然氣管道、新人工湖等項目。當局計劃於2026年為兩個新港口授出特許經營權，並於2029年投入營運。

中遠海港及東方海外有意參與

報道指，目前表達興趣的企業包括位於香港的中遠海運港口（1199）及東方海外（316），以及新加坡的PSA國際港務集團、台灣的長榮海運、德國的赫伯羅特（Hapag-Lloyd）、丹麥的馬士基（Maersk），以及法國的達飛（CMA）。

長和碼頭交易 買方財團引入中資

長和今年計劃出售全球43個港口予「貝萊德-TiL」財團，套現逾190億美元（約1482億港元），但引起中國當局關注，其後交易於7月底獨家磋商期屆滿。長和多次強調，在未獲得所有相關監管機構和部門批准前，將不會進行任何交易，該集團又指，交易仍繼續討論，而買方財團擬引入內地主要策略投資者成重要成員。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
02:17
LIVE‧持續更新｜大埔宏福苑五級火 增至13人死亡多人受傷 李家超抵威院探望傷者
突發
1小時前
大埔宏福苑五級火｜周四及周五政府選舉論壇暫停 多個政黨煞停選舉工程 支持救援善後
大埔宏福苑五級火｜政府宣布周四及周五選舉論壇暫停 多個政黨煞停選舉工程 支持救援善後
政情
4小時前
大埔宏福苑五級火｜多幢樓宇被波及火柱摹天 居民有家歸不得：大廈維修變痛失家園
02:12
大埔宏福苑五級火｜多幢樓宇被波及火柱擎天 居民有家歸不得：大廈維修變痛失家園
突發
6小時前
大埔宏福苑五級火‧有片｜宏昌閣地下棚架先起火 僅10分鐘燒通天 途人大叫：點解無警鐘
01:41
大埔宏福苑五級火‧有片｜宏昌閣地下棚架先起火 僅10分鐘燒通天 途人大叫：點解無警鐘
突發
5小時前
網民拍攝到大批深圳消防在蓮塘口岸外集結，疑準備來港協助求火。FB@關你車事
大埔宏福苑五級火｜深圳消防5個中隊 蓮塘口岸候命來港支援
即時中國
3小時前
大埔宏福苑五級火｜至少一名消防員殉職 有穿「黃金戰衣」消防員全身熏黑送院
02:17
大埔宏福苑五級火｜至少一名消防員殉職 有穿「黃金戰衣」消防員全身熏黑送院
突發
7小時前
大埔宏福苑五級火｜現時交通受阻多條巴士需改道 港鐵：明早繁忙時段加密班次
突發
2小時前
大埔宏福苑五級火｜宏昌閣居民現場目睹家園被燒傷心痛哭 有居民稱起火後火警鐘未有鳴響
02:12
大埔宏福苑五級火｜宏昌閣居民現場目睹家園被燒傷心痛哭 有居民稱起火後火警鐘未有鳴響
突發
5小時前
大埔宏福苑五級火｜殉職消防員37歲 入職9年 救火期間一度失去聯絡
03:51
大埔宏福苑五級火｜殉職消防員37歲 入職9年 救火期間一度失去聯絡
突發
5小時前
大埔宏福苑五級火｜涉3.3億元大維修風波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投訴工人吸煙
01:41
大埔宏福苑五級火｜涉3.3億元大維修風波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投訴工人吸煙
社會
5小時前