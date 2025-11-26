DNA鑑定︱98%檢測個案「非親生」 烏干達政府：內心強大先好來

烏干達近年成立不少DNA分析實驗室，為市民提供親子鑑定服務。不過內政部透露，尋求官方鑑定的人當中有95%是男性，而DNA不匹配的結果居然高達98%，發言人無奈表示，做鑑定的市民請確保「你的內心足夠強大」，不然可以再考慮一下是否使用服務。

議員9孩5個非親生

綜合外媒報道，因為世界科技進步，DNA鑑定服務的成本不斷下降，促使烏干達的男性在面對「孩子長得不像自己」的疑慮時會訴諸科技尋求答案。各大實驗室為了招徠客人加大宣傳力度，令該國無論是電視廣告、交通工具、公共區域都充斥DNA檢測資訊，甚至在首都坎帕拉（Kampala）的計程車後窗也貼滿傳單。

烏干達內政部也開設DNA分析實驗室，專門執行法院指定的親子DNA檢測任務。隨著檢測的個案數字上升，發言人指「其中超過98%的檢測結果會表明，這些男性並非他們孩子的親生父親。」他表示，很多孩子已經14、15歲，而得悉養育多年的孩子竟然不是親生的後，不少男性都會情緒崩潰。他補充，最好在孩子還小的時候就進行檢測。

檢測風潮之所以在烏干達如此盛行，是因為之前有多位名人發現自己不是「名下所有孩子的親生父親」。例如有一名議員發現自己的9名孩子中，5名沒有血緣關係；坎帕拉大學的校長也發現自己有一個非親生的孩子。檢測結果引致遺產分配、離婚訴訟等糾紛，甚至釀成暴力事件，該國的宗教團體和老年族群則紛紛呼籲停止檢測。

主教籲勿僅以血緣定關係

烏干達聖公會大主教史蒂芬‧卡齊姆巴（Stephen Kaziimba）勸喻尋求幫助的人「相信上帝」，只要是在他們家裡出生的孩子，就是他們的孩子。

宗教團體表示應該相信上帝的旨意。美聯社

巴吉蘇族的領袖莫西斯‧庫托伊。美聯社

巴吉蘇族的領袖莫西斯‧庫托伊（Moses Kutoi）也指出，男性不應該說出懷疑孩子不是自己之類的話，公開討論血緣的人應該被長老警告、甚至罰款。他認為根據非洲傳統文化，男性可以疏遠孩子，但斷絕關係是「聞所未聞」的。他更指自己雖然跟其父長得不像，但仍然被選為家族繼承人。「對我們來說，孩子無論如何都屬於你。」