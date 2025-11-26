Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

意議會通過「殺害女性罪」立法 反對派批流於法律層面問題仍未解

更新時間：14:15 2025-11-26 HKT
發佈時間：14:15 2025-11-26 HKT

意大利昨日（25日）通過議案正式將「殺害女性罪」加入刑罰，即針對「處於性別意圖」的謀殺案立法。法案為包括跟蹤和復仇式色情在內的性別犯罪訂立更嚴厲的懲罰標準，最高可判處終身監禁。

政府倡禁性教育以保護兒童

《美聯社》報道，意大利下議院以237票贊成通過法案，意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）領導的保守派政府、中右翼多數派及中左翼反對派皆支持立法，應對國內一系列針對女性的謀殺和其他暴力事件。反對派雖然投下贊成票，但他們表示法案只是在刑事角度處理問題，而政府需要更多規劃解決經濟和文化分歧。

通過的法律將適用於「出於對女性的仇恨、歧視、支配、控制或征服」而犯下的謀殺罪，或發生在女性結束一段關係或「限制其個人自由」時發生的謀殺罪行。

2022年11月朱莉婭·切凱廷（Giulia Cecchettin）被前男友謀殺拋屍引起全國震驚，朱莉婭的妹妹在法庭上的言論有力地回應並抨擊社會現狀。她表示，兇手並非怪物，而是在根深蒂固的父權社會中一名「健康的兒子」。這番話激起了意大利各地民眾的憤怒，他們走上街頭，要求改變。

目前意大利政府提出禁止小學生接受性與情感教育，以保護兒童免受意識形態的影響。反對派狠批這個觀點「如同中世紀的產物」，民主黨主席施萊因（Elly Schlein）表示意大利一直未將性與關係教育納入必修教育範圍，可見政府希望用壓制改善現狀。但這不是長遠的解決方法，最終還是需要教授兒童正確的觀念，預防才是最有效的策略。

