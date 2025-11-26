Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中美元首明年料見4次 美財長稱對台立場「不變」

即時國際
更新時間：12:52 2025-11-26 HKT
發佈時間：12:52 2025-11-26 HKT

日前國家主席習近平跟美國總統特朗普（Donald Trump）通話，確認特朗普4月訪華進行國是訪問。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在通話後表示，美中雙方關係正在緩和，特朗普明年或跟習近平計劃會晤高達四次，但美國針對台灣的政策將「維持不變」（is unchanged）。

相關新聞：特朗普：明年4月訪華 回請習近平同年稍後訪美 稱中美關係非常牢固

稱就大豆和俄烏議題達成共識

貝森特昨日（25日）接受訪問，形容美中兩國是「可以在特定事務上合作的」競爭對手。他認為如果兩國元首明年有多達四次的見面機會，對於美國人民乃至全球經濟都會有利。除了特朗普4月訪華外，還有習近平明年稍後回訪美國的國是訪問、11月在深圳舉行的亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會、及12月在佛羅里達州邁阿密多羅（Doral）舉辦的「20國集團」（G20）峰會。

早前中美貿易關係緊張，中方停止購買美國大豆造成經濟問題，貝森特指出爭議已經大致解決。他表示中方將在未來三年半至少採購8750萬噸大豆，一切正在按照商討的規劃發展。

相關新聞：美財長：特朗普或聖誕前公布新任聯儲局主席 「他」據報成大熱人選

提到台灣議題，貝森特與特朗普兩人均沒有評論之前的通話是否有提及，只是強調美國對台灣的立場一直都沒有改變；與此同時，特朗普與習近平也就俄烏衝突達成共識，同意合作達成停戰。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
02:17
LIVE‧持續更新｜大埔宏福苑五級火 增至13人死亡多人受傷 李家超抵威院探望傷者
突發
1小時前
大埔宏福苑五級火｜周四及周五政府選舉論壇暫停 多個政黨煞停選舉工程 支持救援善後
大埔宏福苑五級火｜政府宣布周四及周五選舉論壇暫停 多個政黨煞停選舉工程 支持救援善後
政情
4小時前
大埔宏福苑五級火｜多幢樓宇被波及火柱摹天 居民有家歸不得：大廈維修變痛失家園
02:12
大埔宏福苑五級火｜多幢樓宇被波及火柱擎天 居民有家歸不得：大廈維修變痛失家園
突發
6小時前
大埔宏福苑五級火‧有片｜宏昌閣地下棚架先起火 僅10分鐘燒通天 途人大叫：點解無警鐘
01:41
大埔宏福苑五級火‧有片｜宏昌閣地下棚架先起火 僅10分鐘燒通天 途人大叫：點解無警鐘
突發
5小時前
網民拍攝到大批深圳消防在蓮塘口岸外集結，疑準備來港協助求火。FB@關你車事
大埔宏福苑五級火｜深圳消防5個中隊 蓮塘口岸候命來港支援
即時中國
3小時前
大埔宏福苑五級火｜至少一名消防員殉職 有穿「黃金戰衣」消防員全身熏黑送院
02:17
大埔宏福苑五級火｜至少一名消防員殉職 有穿「黃金戰衣」消防員全身熏黑送院
突發
7小時前
大埔宏福苑五級火｜現時交通受阻多條巴士需改道 港鐵：明早繁忙時段加密班次
突發
2小時前
大埔宏福苑五級火｜宏昌閣居民現場目睹家園被燒傷心痛哭 有居民稱起火後火警鐘未有鳴響
02:12
大埔宏福苑五級火｜宏昌閣居民現場目睹家園被燒傷心痛哭 有居民稱起火後火警鐘未有鳴響
突發
5小時前
大埔宏福苑五級火｜殉職消防員37歲 入職9年 救火期間一度失去聯絡
03:51
大埔宏福苑五級火｜殉職消防員37歲 入職9年 救火期間一度失去聯絡
突發
5小時前
大埔宏福苑五級火｜涉3.3億元大維修風波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投訴工人吸煙
01:41
大埔宏福苑五級火｜涉3.3億元大維修風波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投訴工人吸煙
社會
5小時前