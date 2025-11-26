中美元首明年料見4次 美財長稱對台立場「不變」

日前國家主席習近平跟美國總統特朗普（Donald Trump）通話，確認特朗普4月訪華進行國是訪問。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在通話後表示，美中雙方關係正在緩和，特朗普明年或跟習近平計劃會晤高達四次，但美國針對台灣的政策將「維持不變」（is unchanged）。

稱就大豆和俄烏議題達成共識

貝森特昨日（25日）接受訪問，形容美中兩國是「可以在特定事務上合作的」競爭對手。他認為如果兩國元首明年有多達四次的見面機會，對於美國人民乃至全球經濟都會有利。除了特朗普4月訪華外，還有習近平明年稍後回訪美國的國是訪問、11月在深圳舉行的亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會、及12月在佛羅里達州邁阿密多羅（Doral）舉辦的「20國集團」（G20）峰會。

早前中美貿易關係緊張，中方停止購買美國大豆造成經濟問題，貝森特指出爭議已經大致解決。他表示中方將在未來三年半至少採購8750萬噸大豆，一切正在按照商討的規劃發展。

提到台灣議題，貝森特與特朗普兩人均沒有評論之前的通話是否有提及，只是強調美國對台灣的立場一直都沒有改變；與此同時，特朗普與習近平也就俄烏衝突達成共識，同意合作達成停戰。