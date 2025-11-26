特朗普感恩節特赦兩火雞 挖苦拜登「特赦無效」 禽流感令民眾捱貴火雞

美國總統特朗普（Donald Trump）重返白宮後，首次主持感恩節前的傳統「特赦火雞」儀式，兩隻來自北卡羅來納州的四個月大火雞獲「免於上餐桌」，但特朗普借機火力全開，諷刺前總統拜登及多名民主黨領袖。

特朗普嘲拜登「特赦無效」 指只有亨特例外

特朗普與第一夫人梅拉尼亞（Melania Trump）周二在白宮出席儀式。他揶揄稱，拜登在任時以「自動簽名筆」大量特赦人士，並宣稱拜登去年特赦火雞「完全無效」，唯一有效的是特赦兒子亨特。

特朗普說：「昏昏欲睡的拜登去年用自動簽名筆特赦火雞，我宣布那些特赦全部無效——除了亨特，他在哪？那是唯一有效的。」

拜登去年12月曾為捲入逃稅與非法持槍官司的兒子亨特發出特赦，引來共和黨批評。拜登今年受訪時承認，有時因特赦名單龐大會用自動筆簽署，但強調所有決定均由他親自拍板。

矛頭再指舒默與佩洛西：永不特赦

特朗普亦不忘嘲諷民主黨重量級人物，表示本想將兩隻火雞命名為參議院民主黨領袖舒默與前眾議院議長佩洛西，但「永遠不會特赦這兩個人」。

禽流感肆虐 美國今年火雞批發價飆逾四成

儀式背後，火雞供應面臨壓力。美國農業部透露，過去三個月，全國已有超過 200萬隻火雞 因禽流感死亡，預料今年感恩節火雞批發價將飆升逾四成。

此外，特朗普政府加徵鋼鐵和鋁材關稅，推高罐頭食品成本。一些食品生產商已表示將調高零售價，每罐料加價約 0.4美元。

特朗普則強調，政府致力壓抑通脹，相信美國經濟「正在逐步改善」。