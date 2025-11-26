《肥媽先生》真人版？意男著裙扮女聲冒充亡母領退休金 警搜出女乾屍

意大利倫巴第大區曼圖亞（Mantua）爆出一宗離奇騙案：一名56歲失業男子為詐領亡母的退休金，竟將母親遺體藏在家中長達3年，至最近化身「老婦」前往政府辦公室換身份證時露出破綻，被揭發整起騙局。警方其後在其住所發現已木乃伊化的母親遺體，事件震驚當地社會。

亡母藏在洗衣房 遺體乾癟似木乃伊

據《晚郵報》及《信使報》報道，死者Graziella Dall'Oglio於3年前、終年82歲自然身亡。但其兒子為繼續領取母親退休金，把遺體以床單包裹，塞進睡袋，再藏於家中洗衣房。由於多年未經處理，遺體已呈現乾癟、木乃伊化狀態，最終在警方搜查時曝光。

警方發言人形容：「遺體處於明顯木乃伊化狀態，包裹於床單與睡袋之中。」

遺體現已送往曼圖亞醫院太平間驗屍，以確認死因是否屬自然死亡。

男兒男扮女裝 化妝、戴假髮、塗指甲油

為成功冒充母親，男子不惜「全套裝扮」，包括塗上粉底和唇膏、戴上珍珠項鍊和耳環、穿著長裙和塗指甲油，甚至修剪髮型模仿母親，有如電影《肥媽先生》的真實版本。

然而，當他本月前往曼圖亞郊區博爾戈維吉利奧（Borgo Virgilio）市公所換領身分證時，職員很快對其外貌起疑。

市長阿波迪（Francesco Aporti）透露：「他的頸部太粗、皺紋不對勁，皮膚不像85歲老婦。聲音雖刻意做成女性，但偶爾低沉，像男人。」

更令職員驚訝的是，查看閉路電視後赫然發現，這名「老婦」竟然開車到場，但戶政紀錄顯示她並沒有駕駛執照。同時，她的步姿與昔日完全不同，根本不像一個老太婆。

職員見駕車到場起疑 比對照片揭發詐騙

政府職員報警後，警方比對母子二人的官方照片，立即懷疑男子以亡母身份詐領福利。男子在被質詢時態度異常，引起更大疑心。

警方到住所搜查，在洗衣房找出已木乃伊化的遺體，當場揭破全案。

報道指，男子靠詐領母親養老金，加上名下3處房產帶來的租金收入，每年合共約53,000歐元（約47.5萬港元）。

市長：既悲哀又匪夷所思

男子現正接受調查，罪名包括非法處理屍體和福利詐欺，暫未確定是否已遭正式拘捕。

市長阿波迪形容此案「非常奇怪、非常悲哀」，並強調需等待驗屍報告，以確認女死者是否自然死亡。