英刑審制度擬大改革 陪審團或只審謀殺或強姦案 法界斥八百年最大衝擊

英國司法制度或將迎來八百年來最大變革。《泰晤士報》25日披露，英國副首相兼司法大臣林德偉（David Lammy）正推動重大司法改革，計劃撤銷大部分案件的陪審團審訊制度，只將謀殺、強姦、誤殺及具「公眾利益」的少數案件保留陪審團，其餘案件則改由法官獨自審理，引發法律界強烈反彈。

因應法院積案 政府稱「無權利要求陪審團審訊」

據報，林德偉本月向政府內部發出備忘，指英格蘭及威爾斯刑事法庭積壓案件接近8萬宗，已構成危機，並強調「國內並無絕對權利要求陪審團審訊」，認為必須採取「激烈手段」清理積案。

林德偉提出建立新級別法院，由法官獨任審理所有刑期不超過五年的案件。此方案遠超法官利夫森（Sir Brian Leveson）早前建議的「中級法院」模式（由法官與兩名治安法官共同審案）。政府預計此改革將令多達75%的案件不再由陪審團審理，而此舉措需要經國會通過新法例，最快明年初提出。

法律界批：摧毀英國司法精神 如「星室法庭」復辟

法律界反應極度強烈，批評此舉形同「摧毀英國司法制度核心」：

* 刑事大律師公會主席 Karmy-Jones KC 直言政府「利用積案為藉口削弱公眾參與審訊的權利」，認為新制度「無助解決積案，反會摧毀司法公信力」。

* 大律師公會主席 Mills KC 指改革「缺乏實證支持」，未經試點便推行，形同「倉卒亂改」。

* 律師會主席 Evans 稱此舉是「對英國司法傳統的根本性改寫」。

有資深法律界人士更形容此改革為「800年來最大打擊」，指其司法程序將形同15至17世紀臭名昭著、以秘密審訊聞名的「星室法庭」。

林德偉自身立場被指大逆轉

值得留意的是，林德偉本人早年曾在政府委託下主持司法制度種族問題調查，並在報告中高度肯定陪審團制度，稱其「能遏止偏見，是司法制度的成功故事」。他亦曾公開發文指「無陪審團審訊是壞主意」。

然而，如今其立場卻出現180度轉變，被政界批評為「掌權後改口」。

反對黨影子司法大臣詹麗傑（Robert Jenrick）狠批工黨政府「為行政失能付出代價」，稱：「林德偉應該讓法院加班審案，而不是廢掉陪審團制度。」

積案為何如此嚴重？

司法部稱，目前英格蘭及威爾斯共有 約78,000宗案件積壓，是有紀錄以來新高。法律界則一致指責政府多年削減司法資源，包括裁減法院開審日數、法援制度崩潰、大批法官離職，以及法庭設施殘破。

刑事大律師公會強調，「陪審團不是積案元兇，政府多年忽視司法系統才是根因」。

政府回應：仍未最後拍板

司法部發言人回應稱，目前「未有最終決定」，強調政府「需要大膽的行動」解決積案問題。

外界預期，若政府強行推行此改革，勢將爆發英國數十年來最大憲政爭議。陪審團制度自《大憲章》以來一直被視為捍衛個人自由與公義的基石，是否會在今日被大幅削弱，將成全國焦點。