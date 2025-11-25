國家榮譽︱美運輸部長發起飛機「文明運動」 籲勿赤腳踩凳著睡衣

美國感恩節將至，各地旅客數量將會增多，美國運輸部長達菲（Sean Duffy）昨天（24日）公開呼籲市民搭飛機時避免穿著睡衣和拖鞋，保持基本禮貌令所有旅客都有舒適的旅遊體驗，稱不影響到其他旅客的禮儀關乎國家榮譽。

機上滋擾案件自2019年激增400%

達菲在紐澤西州紐瓦克機場（Newark Airport）舉行記者會，指美國旅客的「文明程度正在退化」，故發起「文明運動」（Civility Campaign）提醒旅客須保持基本禮貌和耐心。他鼓勵旅客「穿著得體」，點明不建議旅客穿著拖鞋和睡衣前往機場。

他建議旅客可以多向服務人員使用「請」或「謝謝」等禮貌語句，及協助其他有需要的旅客放置行李。他也提醒，「不要脫鞋並把腳放在你前方的椅子上」，強調乘客行為跟國家榮譽息息相關。他接受《霍士新聞》採訪表示，「找回文明能提升所有人的旅行體驗。」

聯邦航空總署（FAA）數據顯示，自從2019年以來美國機上滋擾案件已經增加400%，由小型擾亂秩序行為到暴力事件都時有發生。2021年調查發現，近20%航空工作人員曾遭遇肢體衝突，報告帶出整頓航空風氣的必要性和迫切性。