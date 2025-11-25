北韓3高中生姦殺女兵被立即處決 懇求「見父母最後一面」被拒

北韓3名男高中生性侵並殺害一名休假期間的女軍人，儘管3人皆未成年，但當局仍然下令馬上處決，強調致力打擊青少年犯罪。

3個月內第2宗老師性侵案

根據脫北者組織媒體《SAND Times》引述，黃海北道苔灘郡一名女軍人休假回家，不幸遇上巴士拋錨而決定獨自走回家。3名高中生見狀尾隨，並將女兵帶到偏僻處性侵，之後更因「被她看到臉」而將其殘忍殺害。及後他們偷走女兵隨身行李，假裝若無其事搭乘巴士企圖離開。

今年九月北韓一名女老師因被性侵而自殺。（示意圖）iStock

3名高中生偷走軍人的行李卻被巴士司機一眼認出。（示意圖）iStock

恰巧他們乘坐的巴士是女軍人先前乘坐的那輛，司機一眼認出行李包心生疑惑，然後直接將巴士開往警察局報案，3名學生即場被捕，並坦承罪行。雖然3人皆是未成年人，但當局仍然下令馬上處決。有傳3人生前曾懇求機關「至少讓我再看一次父母的臉」，但要求被無視，死刑已經執行。

北韓未成年人犯罪問題日益猖獗，今年9月在黃海道另一縣市也傳出學生性侵女老師的罪行，女老師憤而自殺，並在遺書上控訴：「如果這些孩子不被懲罰，我又怎麼能站回講台？」外界推測，北韓政府召開緊急會議，重點討論並整頓「青少年不良行為」，設立小組嚴打犯罪。

自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk