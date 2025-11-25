北韓3高中生姦殺女兵被立即處決 懇求「見父母最後一面」被拒
更新時間：16:45 2025-11-25 HKT
北韓3名男高中生性侵並殺害一名休假期間的女軍人，儘管3人皆未成年，但當局仍然下令馬上處決，強調致力打擊青少年犯罪。
3個月內第2宗老師性侵案
根據脫北者組織媒體《SAND Times》引述，黃海北道苔灘郡一名女軍人休假回家，不幸遇上巴士拋錨而決定獨自走回家。3名高中生見狀尾隨，並將女兵帶到偏僻處性侵，之後更因「被她看到臉」而將其殘忍殺害。及後他們偷走女兵隨身行李，假裝若無其事搭乘巴士企圖離開。
恰巧他們乘坐的巴士是女軍人先前乘坐的那輛，司機一眼認出行李包心生疑惑，然後直接將巴士開往警察局報案，3名學生即場被捕，並坦承罪行。雖然3人皆是未成年人，但當局仍然下令馬上處決。有傳3人生前曾懇求機關「至少讓我再看一次父母的臉」，但要求被無視，死刑已經執行。
北韓未成年人犯罪問題日益猖獗，今年9月在黃海道另一縣市也傳出學生性侵女老師的罪行，女老師憤而自殺，並在遺書上控訴：「如果這些孩子不被懲罰，我又怎麼能站回講台？」外界推測，北韓政府召開緊急會議，重點討論並整頓「青少年不良行為」，設立小組嚴打犯罪。
