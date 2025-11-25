Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

搭地鐵遭陌生漢淋汽油縱火 芝加哥26歲女乘客全身著火 車廂內無人施援手

更新時間：12:56 2025-11-25 HKT
發佈時間：09:46 2025-11-25 HKT

美國芝加哥地鐵發生恐怖縱火案，一名26歲女乘客在車廂中突然遭一名陌生男子潑灑汽油並放火，導致全身60%皮膚遭嚴重燒傷。而事發時，車廂內無人對遇襲女乘客施以援手。

事發於上周一（17日）晚近9時半，現場是芝加哥地鐵藍線靠近the Clark/Lake station車站的一輛列車上。受害人麥吉（Bethany MaGee）在車廂中突然被里德（Lawrence Reed）潑灑汽油，遭淋在頭上。

受害人麥吉。Bethany MaGee fb
受害人麥吉。Bethany MaGee fb
監視器拍到，里德持燃燒汽油走向麥吉。伊利諾州區域法院
監視器拍到，里德持燃燒汽油走向麥吉。伊利諾州區域法院
里德向麥吉施襲。X@TheMevDev
里德向麥吉施襲。X@TheMevDev

雖然她試圖逃跑，但里德卻一路緊追，並且點火。麥吉即時被火焰吞沒，痛苦掙扎，並試圖透過趴在地上滅火，但附近沒有任何人上前幫她，直到地鐵進站後，她設法逃出了車廂，倒在月台時才獲得好心民眾幫忙，被緊急送醫救治。

縱火犯有72次被捕紀錄

她的臉部和身體都嚴重燒傷，監視器拍到，里德在犯案之前曾在當地加油站購買汽油，並把汽油裝進一個玻璃瓶中。據報里德走近麥吉時，反覆大喊「把婊子活活燒死」。里德隨後跑到車廂前面，眼睜睜地看著受害人的身體「被火焰吞噬」。 

警方調查發現，50歲的里德有精神問題，是一名前科累累的慣犯，有72次被捕紀錄，案發時因為一宗襲擊案正處於假釋期，要佩戴電子腳鐐。他19日出庭應訊時大喊自己有罪，已被控恐怖主義罪名，如果罪成，最高會被判終身監禁。

受害人料要治療3個月

至於受害人麥吉來自印第安納州烏普蘭，是一名動物愛好者和虔誠的教徒，畢業於印第安納州西拉法葉的普渡大學。

根據教會最新消息，麥吉的左臂和左手燒傷最為嚴重。她本周較早前接受手術，預計至少在醫院接受3個月的治療。

特朗普政府：芝加哥暴力犯罪失控

特朗普政府抓住這次襲擊事件以及里德獲得保釋一事，進一步支持其關於應該向芝加哥部署國民警衛隊的說法。

白宮發言人傑克遜說：「正如特朗普總統長期以來所說，芝加哥的暴力犯罪已經失控。」

